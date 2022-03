Doja Cat y la polémica con sus fans en latinoamérica

La cantante Doja Cat ha recibido una ola de críticas por la cancelación de su concierto en Paraguay. Ante lo ocurrido, tomó la decisión de “renunciar” frente a las comentarios también de otros usuarios de Latinoamérica.

Los usuarios en redes sociales han colocado a la cantante Doja Cat como tema de debate después de los últimos eventos desafortunados en los que se ha visto involucrada. Su paso por Latinoamérica ha ocasionado que sea “cancelada” y duramente criticada por aquellas personas que formaban parte de su fandom que apoyaban su carrera musical. Al punto que decidió cambiar su nombre en Twitter con “I quit” haciendo señalar que “renunció”. Pero, ¿qué pasó?.

Por medio de mensajes en Twitter y videos en Tiktok se dio a conocer que la rapera tenía una presentación pendiente en Paraguay. Ella llegó para brindar su show, pero ella ni los organizadores imaginaron que las condiciones climáticas ocasionarían que se cancele el espectáculo.

Es a partir de este momento en que comienza la polémica con la autora de varios temas que han servido de inspiración para crear los famosos ‘challenges’ en Tiktok. Según lo que expresaron lo asistentes, ella tomó la decisión de organizar una fiesta privada en Negroni, un bar ubicado en Asunción. Quienes lograron entrar al recinto comentaron que ella dio una orden específica para que “nadie la mire a los ojos” mientras estaba cantando.

Con relación a aquellos que no pudieron asistir a la función privada, se quedaron afuera de su hotel sin importarles la lluvia y la tormenta que se avecinaba. Poniendo en riesgo su integridad y salud, los fans de Doja Cat permanecieron ahí con la única intención de conocerla, pedirle una foto, autógrafo y darle sus mensajes de apoyo.

Según lo que explicaron en la red social del “pajarito azul”, la estadounidense nunca mostró algún tipo de interés en conocer a sus fans paraguayos, aunque ella se defendió indicando que cuando salió para verlo, no había nadie esperándola.

“Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta esperando por mí. Ni siquiera una. Hablen su mier..”, fue el tuit que encendió la polémica en los internautas. “No lo lamento”, escribió luego.

Aquellos que se consideraban sus fans han mostrado un total rechazo contra la artista, dejando en claro que no van a continuar apoyando su carrera, además de pedirle que ya no vuelve a Latinoamérica, y menos a Paraguay.

Aunque sus seguidores esperaban que pidiera disculpas por lo que ocurrió en Paraguay, solo quedaron sorprendidos con su reacción, dejando en claro que estaría pensando seriamente en abandonar su carrera como cantante.

Luego de su aplaudida participación en las dos ediciones del Lollapalooza de este año, la intérprete hizo esta autocrítica sobre los últimos sucesos.

– “No creo que le di a Brasil un show lo suficientemente bueno esta noche y lo siento por eso, pero gracias chicos por venir, los amo y gracias a Dios tenemos otro show mañana, prometo que lo haré mejor”.

– “Esta mier*** no es para mí, así que me voy. Cuídense todos”.

Incluso, su nombre en Twitter lo cambió a “I quit”, que al traducirlo a español significa “renuncio”. Su última actualización fue en Instagram donde compartió el horóscopo, el cual indicaba que “todo el mundo iba a estar en su contra”.

Nacida y criada en Los Ángeles, con solo 16 años, Doja Cat subió música en Soundcloud por primera vez en 2013. Desarrolló sus habilidades estudiando piano y danza cuando era niña y escuchando a artistas como Busta Rhymes, Erykah Badu, Nicki Minaj, Drake y más. Firmó contrato con Kemosabe/RCA durante 2014 y presentó su aclamado Purrr! EP.

Su sencillo principal “So High” acumuló de manera impresionante más de 30 millones de transmisiones acumuladas y obtuvo elogios de creadores de tendencias como Fader, Vibe, Paper, Pigeons & Planes, y más.

En agosto de 2018, lanzó lo que se convertiría en su éxito viral “Mooo!”, el cual obtuvo más de 10 millones de visitas en YouTube y reacciones en Twitter en solo un par de días, además, fue recibido con elogios de la crítica. En marzo de 2019, lanzó el álbum Amala Deluxe que incluía su nueva canción “Juicy”.

Según el análisis de la plataforma Spotify, Doja Cat se encuentra entre los 10 artistas más escuchados del mundo.

El tema se viralizó al punto que personas famosas y entidades internacionales respondieron ante las declaraciones de Doja Cat. Por ejemplo, el exarquero de la selección de fútbol de Paraguay, José Luis Chilavert, escribió en su Twitter lo siguiente: “Doja Cat, tú no has ganado nada. PARAGUAY THE BEST”.

