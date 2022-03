España | cómo va el partido de la selección

La selección española de fútbol se enfrenta a Albania en la casa del Espanyol, en el RCDE Stadium, para disputar este partido amistoso preparatorio para el Mundial de Qatar 2022. España regresa a Barcelona después de 18 años, siendo la última vez que visitaron la Ciudad Condal en 2004 cuando se impusieron por 2-1 a Perú. A continuación te contamos en directo y en vivo online el resultado, los goles y el minuto a minuto del España-Albania.

España – Albania, en directo

Minuto 73

Sigue España con la circulación del balón de un lado a otro y Jordi Alba la pierde y Broja a punto estuvo de generar una ocasión muy buena para Albania, pero apareció bien Pau Torres.

Minuto 71

Doble cambio en España. Carvajal y Morata abandonan el verde y Azpilicueta y Yeremy Pino ingresan en el verde.

Minuto 70

Córner en corto que saca España y otra oportunidad de colgarla que pierden.

Minuto 69

Intenta entrar bastante en juego Dani Olmo, pero siempre se encuentra con dos adversarios que evitan que pueda avanzar y crear algo de peligro.

Minuto 68

Se anuncia por megafonía que han acudido a este España – Albania 35.444 aficionados. El público aplaude y ovaciona ante esta cifra.

Minuto 66

Álvaro Morata le da el brazalete de capitán a Jordi Alba, que tiene más internacionalidades que el delantero de la Juventus.

Minuto 65

No hay grandes variaciones en la táctica, por lo que podemos esperar que el planteamiento siga siendo el mismo.

Minuto 63

Cambios en la selección Española. Luis Enrique retira del campo a Pablo Sarabia, Marcos Alonso y Gavi y entran Dani Olmo, Jordi Alba y Carlos Soler. A ver qué tal le salen estas sustituciones a los nuestros.

Minuto 62

Gran presión arriba de Albania. No consigue salir España con el balón jugado y un mal despeje de Pau Torres le regala un saque de banda al combinado visitante.

Minuto 61

Doble cambio en Albania. Gjasula y Cikalleshi se marchan y entran Ramadani y Uzuni, éste último futbolista del Granada.

Minuto 60

Acción individual de Ferran Torres que no llega a nada. Posteriormente un centro de Sarabia desde el costado izquierdo lo repele la zaga de Albania

Minuto 59

Parece que ese inicio de la segunda mitad que ha firmado España se ha ido diluyendo.

Minuto 56

¡¡Muy buena acción de Albania!! El disparo de Keidi Bare se fue alto. Metió muy abajo el interior de su pierna derecha el mediocentro que jugó en la cantera del Atlético antes de marcharse al Málaga y posteriormente al Espanyol.

Minuto 56

Empiezan a calentar más futbolistas en el combinado nacional. Parece que pronto se producirán cambios.

Minuto 55

No controló Gavi un balón que le había cedido Pedri y que podía haber sido el inicio de una acción de peligro.

Minuto 52

Retumba en Cornellá el himno de la selección española mientras los aficionados también encienden las linternas de sus móviles. Imagen muy bonita en el estadio del Espanyol.

Minuto 52

¡¡¡UYYYYY!!! Centro desde la derecha, Morata la deja con la cabeza en el segundo palo y Sarabia intenta una chila que se marcha por encima del travesaño.

Minuto 51

Esta Eric García esperando en la banda a que le traigan una media, ya que la suya se había roto. En breves momentos volverá al campo y salta a calentar Aymeric Laporte por si acaso.

Minuto 50

Se duele en el suelo Eric García. Un futbolista albano le piso por detrás y le quitó la bota. Tiene que entrar Óscar Celada para atenderle. Parece que podrá continuar en el campo.

Minuto 48

¡¡¡Córneeeeer!!! Otro disparo desde fuera del área de Rodri que lo desvía un defensor y se pierde por línea de fondo muy cerquita del arco de Albania. Parece que la consigna de Luis Enrique es clara: chutar a puerta.

Minuto 47

¡¡Berisha despejaaa!! Rápido ataque de España que termina con un centro de Carvajal que despeja la defensa albana. En la media luna del área, sin dejarla caer, chutó con un zurdazo potente Rodri pero el arquero del Torino metió los puños para evitar el gol. Salió muy centrado el disparo del ex del Atlético y Villarreal.

¡Comienza el segundo acto!

¡Vuelve a estar en juego el balón en el RCDE Stadium! España saca de centro. Sigue el 0-0 en Barcelona. No hay cambios en el equipo de Luis Enrique.

Ambientazo en Barcelona

Una vez más hay que hacer mención al ambientazo que se está viviendo en Barcelona con España. Viendo esto extraña que la selección no haya visitado la Ciudad Condal desde hace 18 años y habiendo visto las ganas que tiene la gente esperamos que pronto pase de nuevo por allí.

¿Habrá cambios?

Luis Enrique puede hacer seis cambios al ser un partido amistoso. Viendo lo visto en la primera mitad el técnico asturiano podría hacer alguna sustitución y modificación en la táctica para practicar ante equipos que se encierran y que no dejan ni el más mínimo espacio a los atacantes.

Partido plano

España está llevando el timón del partido porque Albania ha optado por regalarle el cuero y encerrarse. Los hombres de Luis Enrique están encontrando muchos problemas para superar a la zaga rival y eso ha provocado que hayan tenido pocas ocasiones de gol. Pedri y Ferran Torres han disfrutado de las mejores pero siempre se han topado con Berisha.

¡Descanso en Barcelona!

El colegiado hace sonar su silbato y manda a los futbolistas a vestuarios para que descansen un rato. Sigue el 0-0 inicial entre España y Albania.

Minuto 45

¡Se añade un minuto al partido!

Minuto 45

El tiro libre fue efectuado por Sarabia con un disparo directo a puerta pero se fue muy lejos de la portería de Berisha.

Minuto 44

Falta muy peligrosa para España. Djimsiti derribó a Morata y el defensor de la Atalanta se llevó la cartulina amarilla.

Minuto 43

No se entendieron bien Morata y Pedri en una nueva llegada de España. Albania logró montar la contra y Broja puso un centro que se paseó entre David Raya y su defensa. Acaba de sufrir la selección española.

Minuto 41

Falta lateral que cometen sobre Gavi en la banda derecha de los hombres de Luis Enrique. La colgó con la pierna zurda Sarabia al primer palo y la acción acabó en saque de puerta para los albanos.

Minuto 39

Broja montó una contra el solo y galopó por la banda izquierda de España hasta conseguir un córner a favor de su país gracias al corte de Pau Torres. El saque de esquina fue despejado por el zaguero del Villarreal.

Minuto 37

¡¡Otra vez Berisha!! Marcos Alonso filtró un pase perfecto para Pedri, que de media vuelta y cayéndose lo intentó con un disparo que detuvo el arquero de Albania.

Minuto 36

Intenta la afición con sus cánticos empujar a España, que sigue buscando el primer gol del partido incansablemente.

Minuto 34

Buena incursión de Dani Carvajal, que se la da a Ferran Torres. El del Barcelona centró desde línea de fondo pero el efecto hizo que el cuero saliese del campo antes de entrar y que la recibiese Morata en el segundo palo. Se señaló correctamente saque de puerta para Albania.

Minuto 33

Ahora le está costando a Pedri entrar en juego. Casi siempre que recibe un balón tiene a un futbolista rival encima, sea la zona del campo donde sea.

Minuto 31

Tiene que encontrar algún nuevo recurso la selección para superar a la defensa de cinco hombres de Albania. Las ocasiones de Ferran y Pedri quedan atrás y ha quedado demostrado que esas faltas que han colgado al área no han generado mucho peligro.

Minuto 28

Sigue España controlando el partido, pero estamos a punto de llegar a la media hora de juego y no es que hayan sido capaces de crear muchas ocasiones de gol.

Minuto 24

Otra falta que Sarabia optó por colgar y otra vez la zaga albana que despeja el peligro. A la contra fallaron con los pases y la volvió a recuperar España.

Minuto 22

Está muy bien Rodri en la medular. El futbolista del Manchester City está haciendo que no se note la ausencia de un peso pesado como es el capitán Sergio Busquets. Recordemos que el centrocampista del Barça se quedó fuera de la lista porque Luis Enrique prefirió darle descanso.

Minuto 21

Da igual que no juegue el Espanyol. La grada del RCDE Stadium se ha acordado de Dani Jarque y este minuto 21 ha vuelto a ser una ovación muy emotiva para el que fuera defensa del cuadro perico.

Minuto 20

¡¡Paradón de Berisha!! Centro perfecto de Sarabia desde la banda derecha hacia atrás y Pedri, desde la frontal del área, disparó. El guardameta albano fue bien abajo y blocó en dos tiempos el chut del de Tegueste.

Minuto 20

Centro de Pablo Sarabia que vuelve a repeler la defensa de la selección de Albania.

Fiesta en la alineación

Más muestras de que el ambiente es inmejorable en las gradas del España-Albania es este vídeo que te ofrecemos a continuación del momento en el que sonaron por megafonía la alineación de la selección española. Atención al momento en el que suena el nombre de Luis Enrique. Casi se cae el estadio. El vídeo, pinchando aquí.

Minuto 18

Hace la ola el RCDE Stadium. España no ha conseguido abrir la lata aún, pero la grada del estadio del Espanyol es una auténtica fiesta porque están pudiendo disfrutar del combinado nacional, que no les visitaba desde hace 18 años.

Minuto 16

Pablo Sarabia colgó un balón desde la mitad del campo de Albania pero la zaga rival consiguió alejar la bola imponiéndose por alto.

Minuto 15

Muy atento David Raya para volver a cortar un pase en largo después de que el atacante de Albania controlase con el pecho.

Minuto 13

Llegada de Albania por la banda izquierda de España y el centro de Iván Balliu no encontró rematador. Broja reclamaba penalti pero el colegiado maltés encargado de impartir justicia no vio nada. Sigue el juego.

El himno

Hacemos un pequeño parón para que puedas ver cómo vivió la afición que acudió al RCDE Stadium el himno de España. Recordemos que la selección no jugaba allí desde hace 18 años y no podía haber mejor recibimiento. Pelos de punta. Pincha aquí para ver el vídeo.

Minuto 11

Buen corte de Eric García, que robó un pase en largo de Albania. El central del Barça se la dio a David Raya y el guardameta del Brentford continuó con el juego de la selección española.

Minuto 10

¡¡¡La ha tenido Gavi!!! Gran pase de Pedri, que recibió un taconazo de Morata. El canario se la dio a su compañero de equipo, que recortó y cuando fue a disparar el cuero se estrelló en las piernas de Kumbulla.

Minuto 9

Los albanos están centrados en defender y no dejar ni un espacio para no sufrir la calidad y la contundencia de una selección de tan alto nivel como es la española. Regalan el cuero a los pupilos de Luis Enrique, pero éstos no son capaces de generar gran peligro. El último, un balón en largo de Gavi a Ferran, que le gana la espalda a la defensa, pero es demasiado largo y Berisha se hace con él sin problemas.

Minuto 7

Sigue España moviendo el balón de una banda a otra con mucha paciencia a la espera de encontrar algún hueco por el que penetrar y hacer daño a Albania. Como ya es habitual Pedri sigue mostrándose bastante y la mayor parte del juego pasa por sus botas a la espera de poder hacer algún truco de magia de esos que le gustan tanto.

Minuto 5

¡¡La tuvo Ferran Torres!! El extremo del Barça, que está jugando por banda derecha, caracoleó y superó a dos rivales para, casi sin ángulo, chutar a puerta y encontrarse con una buena parada de Berisha. Hubo córner para España pero lo sacaron en corto y la acción no llegó a nada.

Minuto 3

La afición española entona con todas sus fuerzas el «¡qué viva España!». Sigue teniendo el cuero prácticamente en propiedad el equipo que dirige Luis Enrique y cada vez que la toca Albania se escuchan los pitos de la hinchada.

Minuto 2

Posesión muy larga para España, que domina el cuero con Albania esperándole en bloque medio para empezar a presionar. Pudo Gavi disponer de una ocasión muy buena para la selección española pero la zaga albana el tapó muy bien.

Minuto 1

Recuperó Rodri el balón para España a los 10 segundos.

¡¡Comienza el partido!!

Rueda el balón ya en Cornellá. Los visitantes disponen de la primera posesión del encuentro al hacer el saque de centro. Arranca el España-Albania. ¡Vamooossss!

¡Se escuchan los himnos!

Resuenan los himnos de las dos selecciones por la megafonía del RCDE Stadium. ¡¡Vaya ambientazo en Barcelona 18 años después para vivir una tarde inolvidable con la selección española, de la que hoy es capitán Álvaro Morata!! Además, en uno de los fondos se desplegó un tifo espectacular con el lema: «Barcelona con la selección». ¡Ya no queda nada para que esto arranque!

A punto de arrancar

Los futbolistas se encuentran en los vestuarios terminándose de preparar tras el calentamiento y la afición en el RCDE Stadium está como loca por verles saltar al terreno de juego para medirse a Albania. El once del conjunto visitante es el siguiente: Berisha; Balliu, Ismajli, Kumbulla, Djimsiti, Hysaj; Laçi, Bare, Gjasula; Cikalleshi, Broja. Iván Balliu y Keidi Bare juegan en la Liga y, en el caso del último, lo hace en el Espanyol, por lo que juega en su estadio.

‘Reunión’ express

Luis Enrique y Luis Rubiales se ‘reunieron’ antes del España-Albania en el césped del RCDE Stadium. Este encuentro suele ser habitual antes de los partidos de la selección española, pero con la renovación del entrenador asturiano en el aire esta imagen toma más fuerza aún y deja volar los rumores, las suposiciones y las teorías. Las imágenes captadas por OKDIARIO, pinchando aquí.

Ambientazo en Barcelona

Iván Martín y Javier Iglesias, los enviados especiales de OKDIARIO para cubrir este partido en Barcelona, estuvieron palpando el ambiente en las calles de la Ciudad Condal y es inmejorable. Música, cánticos y bengalas son algunos de los recursos de los aficionados que celebran la visita de España para medirse a Albania en este partido amistoso preparatorio para el Mundial de Qatar 2022. El vídeo que no te puedes perder.

Rubiales habla sobre Lucho

Luis Rubiales ha mostrado un apoyo incondicional al seleccionador nacional. Luis Enrique no ha ampliado su contrato con el combinado español y al presidente de la RFEF le cuestionaron por este hecho, comentando que hablarán tras el Mundial de Qatar 2022. «Luis Enrique no necesita más confianza de la que tiene», respondió. Sus declaraciones, pinchando aquí.

Marcos Alonso y Barcelona

La selección española regresa a Barcelona después de 18 años y hay muchos jóvenes, incluso algún miembro del equipo, que no ha visto a España jugar en la Ciudad Condal. En la entrevista que Marcos Alonso ha concedido a OKDIARIO ha hablado sobre ese regreso y asegura que el público catalán tiene muchas ganas de verlos en Cornellá. Sus palabras, pinchando aquí.

Buen rollo

En el equipo que está a las órdenes de Luis Enrique se respira un buen rollo tremendo. Se ha podido ver en alguno de los entrenamientos previos a este choque frente a Albania, como el pasillo de collejas al que se tuvieron que someter Pedri, Gavi y Yeremy Pino tras haber sido mareados en un rondo. No te puedes perder el vídeo. Pincha aquí.

Pedri toma el mando

Uno de los futbolistas que sigue creciendo a pasos agigantados y que asume galones sin ningún tipo de complejos es Pedri. El canario entró hace un año en las convocatorias de Luis Enrique y desde entonces es un fijo. Tras jugarlo todo en la Eurocopa, el ex futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas sigue dando pasos al frente y ahora ha asumido portar el dorsal ’10’ de la Selección, número que estrenará ante Albania.

La renovación de Luis Enrique

Vuelve la selección española y vuelve el debate sobre la renovación de Luis Enrique, que finaliza su relación contractual con la Federación Española tras el Mundial de Qatar 2022. El asturiano ha sido claro a la hora de hablar en rueda de prensa sobre su futuro y ha mandado un mensaje claro a la prensa, explicando el motivo por el que no ha firmado ni ha querido hablar de una ampliación de contrato. Puedes leer todas sus palabras pinchando aquí.

Luis Enrique, contra el muro

La selección española se mide hoy a un combinado, a priori, inferior. Lo normal sería que Albania se encerrase en su campo para evitar que España pueda hacerle daño. Cuando eso sucede ha quedado demostrado que a los de Luis Enrique les cuesta mucho desatascar el partido y encontrar esos huecos con cambios tácticos es una tarea que tendrá hoy el seleccionador asturiano. Todos los detalles, aquí.

Marcos Alonso analiza todo

El lateral del Chelsea es hoy titular y concedió una entrevista a OKDIARIO en la que habló de su situación en la selección y de las palabras de Luis Enrique en las que aseguraba que había sido muy injusto con el futbolista. Además, como rival del Real Madrid en la Champions League, también comentó la eliminatoria y la situación que vive el Chelsea con los problemas de Roman Abramovich. Todas sus palabras, pinchando aquí.

Robert Sánchez, baja de última hora

Tal vez Robert Sánchez iba a ser el titular en este amistoso entre España y Albania, pero el guardameta del Brighton ha sido baja de última hora por motivos personales. El arquero ha abandonado la concentración y Luis Enrique ha optado por llamar a Arnau Tenas, del Barça B y que se encontraba a las órdenes de Luis de la Fuente con la Sub-21. Todos los detalles, aquí.

¡Hay once de España!

Ya conocemos la alineación elegida por Luis Enrique y hay sorpresas, como la presencia de un debutante. Nadie se esperaba que el asturiano llamase a David Raya y, menos aún, que fuera titular ante Albania dejando a Unai Simón en el banquillo. El once de la selección española para medirse al combinado albano es el siguiente: David Raya; Dani Carvajal, Eric García, Pau Torres, Marcos Alonso; Rodri Hernández, Pedri González, Pablo Martín Páez ‘Gavi’; Pablo Sarabia, Ferran Torres y Álvaro Morata.

Pruebas

Este partido amistoso servirá a Luis Enrique para hacer algunas pruebas de cara a la lista que tendrá que dar a final de año para acudir al Mundial de Qatar 2022. Futbolistas jóvenes como Pedri, Gavi o Eric García tendrán la oportunidad de seguir sumando minutos e internacionalidades para acumular experiencia y llegar plenamente integrados en el equipo, aunque el canario parece ya un veterano y no tardará mucho en convertirse en un peso pesado.

Regreso a Barcelona

El partido de España frente a Albania tiene un toque especial ya que la Selección regresa a Barcelona después de 18 años. Hay futbolistas del combinado nacional que dirige Luis Enrique que ni se acordarán porque eran muy pequeños, pero la última vez que el equipo español visitó la Ciudad Condal fue en 2004 frente a Perú, choque que ganamos por 2-1 en Montjuic con los tantos de Etxeberría y Rubén Baraja.

Partido interesante

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este partido amistoso entre la selección española y la de Albania. El combinado nacional ya está clasificado para el Mundial de Qatar 2022 que se disputa a finales de año y eso permite a Luis Enrique seguir haciendo pruebas para la cita mundialista que en esta edición tiene una fecha poco habitual.