España | las razones del Leipzig para hartarse de Ilaix Moriba

Ilaix Moriba irrumpió la pasada temporada como uno de los jugadores con mayor proyección del Barcelona de la mano de Ronald Koeman. El canterano culé se hizo con un pequeño hueco en la medular y sumó minutos. Todo esto con su renovación pendiente acabó en una ruptura de negociaciones que derivó en su fichaje por el RB Leipzig este pasado verano por 15 millones de euros. Tras media temporada en Alemania y cesión en enero al Valencia, en el club alemán ya está hartos de él.

Es el nuevo entrenador del Leipzig, el italo-alemán Domenico Tedesco, el precursor de este rechazo por Ilaix en el club. Desde su llegada a inicios de diciembre tras la destitución de Marsh, que tampoco había contado apenas con el ex del Barça, sentenció al futbolista a las pocas semanas de verle y testarle. También de conocerlo, ya que al parecer entienden que es un jugador inmaduro y algo altivo por ciertos comportamientos y actitudes.

Ilaix apenas jugó 100 minutos con el Leipzig antes de salir cedido al Valencia en enero. No está claro si fue el cambio o la falta de adaptación lo que provocó que el futbolista no se aclimatara al club pero la realidad es que apenas contó para Marsh y no tuvo minutos con Tedesco, que algo no le debió de gustar del futbolista cuando le empujó a salir. Es también cierto que el propio Ilaix quería salir en busca de oportunidades ante la falta de minutos allí cuando apareció el Valencia. Con el cuadro che está teniendo minutos, suma nueve partidos y algo más de 500 minutos.

Es diario Bild explica muchos de los motivos que ha llevado al Leipzig a plantearse que Ilaix Moriba no vuelva más al club pese a restarle aún cuatro años más de contrato, ya que firmó por una larga temporada, cinco años. Según el rotativo alemán, el Leipzig no quiere que el futbolista vuelva ese verano, ya que están muy descontentos con él por cómo pasó el primer medio año en el club.

Al parecer, en el Leipzig entiende que Ilaix es un jugador muy inmaduro a sus 19 años para Tedesco. El entrenador es el gran precursor de este rechazo al ex canterano del Barça por diversos motivos. Según el medio, el centrocampista hacía a los fisooterapuetas que le trajeran «uvas» durante algunos de sus masajes, mostrándose así altivo y arrogante con respecto a los trabajadores del club, algo que despertó el descontento del entrenador y, por ende, del club. De seguir Tedesco, lo tiene difícil en el Leipzig el de Guinea.

Esto cambia el paradigma en el Valencia con el jugador. Al parecer la intención del futbolista es la de volver a Alemania cuando acabe su cesión y hacerse con un sitio en el Leipzig aunque estas informaciones ponen muy complicado su lugar al mediocentro. En el club valencianista están contentos con el rendimiento de Ilaix aunque son conscientes de que será complicada su continuidad si no es con una cesión.

La inversión de 15 millones de euros y su contrato hasta 2026 hace complicado que el futbolista salga por una cifra muy inferior a la invertida por él hace menos de un año, por lo que las opciones del Valencia pasan por obtener otra cesión. Si el equipo acaba clasificando para Europa, para Ilaix podría ser un aliciente interesante. Cabe recordar que Ilaix perdonó dinero para fichar por el Valencia este pasado enero.