España | Rusia vuelve a bombardear el reactor de investigación nuclear del Instituto de Física de Járkov

La Inspección Reguladora Nuclear Estatal de Ucrania ha denunciado un nuevo ataque ruso sobre el reactor de investigación nuclear del Instituto de Física y Tecnología de Járkov. No sería la primera vez que el ejército de Vladimir Putin bombardea esta instalación, según las autoridades ucranianas. El organismo regulador de energía nuclear ha precisado que aún no ha podido evaluar los daños debido a los constantes bombardeos que sufre la ciudad.

Por otra parte, el propio Parlamento del país ha confirmado la noticia, mientras ha asegurado que “es actualmente imposible calcular el alcance del daño debido a que las hostilidades no han cesado en la zona de la instalación nuclear”.

⚡️ Kharkiv nuclear research reactor hit by Russian shelling.

The nuclear research reactor at the Kharkiv Institute of Physics and Technology has come under renewed Russian fire.

Ukrainian authorities have not yet been able to assess damage to the site, due to constant shelling.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 26, 2022