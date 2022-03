México | AMLO analiza crear desarrollo urbano en Morelos para aprovechar «puente fantasma»

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se analiza construir un desarrollo urbano con 2 mil viviendas cerca de Cuernavaca, Morelos, para darle utilidad a un “puente fantasma” que costó 600 millones de pesos.

Durante su gira de trabajo por Morelos, explicó que en el anterior sexenio se construyó el puente, pero la inmobiliario Casas Geo quebró por lo que ya no se construyeron 40 mil casas.

“Ojalá y podamos darle utilidad a muchas obras que han quedado inconclusas por ineficiencia y corrupción como este puente que costó más de 600 millones de pesos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ojalá y podamos darle utilidad a muchas obras que han quedado inconclusas por ineficiencia y corrupción como este puente que costó más de 600 millones de pesos. pic.twitter.com/x7UC4zARnS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 26, 2022

En un video de 3 minutos y 37 segundos, el presidente comento que solo “quedó el puente y no hay nada, es un puente que no lleva a ninguna parte, no comunica a la gente porque no hay viviendas”.

“Sería una ineficiencia de nuestra parte el dejar esto así como un monumento a la corrupción como hay muchas otras obras en toda la República”, dijo.

López Obrador indicó se analiza la construcción de un complejo urbano con centros deportivos, recreativos y comerciales para 2 mil viviendas y no 40 mil como estaba planeado inicialmente, “no se puede eso, no se puede hacer otra Cuernavaca, no hay agua, no hay vialidades para eso, tenemos que tener más control urbano, no puede haber desorden, anarquía, además hay que cuidar el agua y otros recursos que son fundamentales”.

“Vamos a buscar con el banco que se quedó con estos terrenos para llegar a un acuerdo, desde luego no desarrollarlo todo, una primera etapa, pero darle una utilidad a este puente, podemos estar pensando en unas 2 mil viviendas y esto lo puede financiar el Infonavit, los trabajadores pueden tener aquí sus viviendas, ese es el plan y por eso estoy aquí en las afueras de Cuernavaca”, finalizó.