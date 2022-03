Perú | “Hubo manipulación del VAR, el balón entra todo”

Antonio Ibáñez de Alba, inventor del VAR, afirma que el balón entró por completo y que se le debe dar el empate a Perú.

“¡El balón no entra todo!”, aseveraron a partir de la sala del VAR al árbitro de Brasil Anderson Daronco para condenar que no debía cobrar gol frente a la jugada que ha sido reclamada por la Selección Peruana como el empate frente a Uruguay en Montevideo. No obstante, las discusiones por aquella situación continúan.

El español Antonio Ibáñez de Alba, quien asegura ser el creador de la tecnología del VAR, se pronunció en relación a esta jugada y destacó que, pese a los audios y clip de videos difundidos por la Conmebol, los registros “son manipulables”.

«Cada una de las imágenes son manipulables, no son fiables y no se rigen a la verdad. En esta jugada puntual se ve que el portero coge el balón en su propio arco, no obstante, la línea preeminente está manipulada y realizan creer que la pelota no ingresó por completo», comentó en ‘Negrini lo sabe’ de ‘Ovación. Si dicha jugada era convalidada como gol de la Selección Peruana y el cotejo acababa en empate, Uruguay no tendría aún su ingreso directo en el Mundial y los de Ricardo Gareca todavía podrían pugnar en la última jornada de las Eliminatorias por el cuarto sitio de Sudamérica.

«Acá hubo manipulación y la pelota sí entró por completo. Las imágenes tienen la posibilidad de ser manipulables entre 4 y 5 cm, algo que el ojo humano no observa pues no es tan veloz», enfatizó.

Conmebol reveló el audio y clip de video del VAR sobre dicha situación, donde se ve que el árbitro Anderson Daronco les declara a los miembros de la ‘bicolor’ que todo estaba siendo examinado en la sala de videoarbitraje. Los de Brasil encargados del VAR concluyeron que el balón de Sergio Rochet tras centro de Trauco no pasó en su integridad de la línea de meta, por lo cual no se otorgó el empate para la Selección Peruana en el Centenario.

“Si hubiera habido chip en la línea del arco y en la pelota, no habría inconvenientes en dichos instantes, sin embargo, a la Federación Internacional de Fútbol Asociación no le atrae arreglar dichos detalles ya que solo desean confundir más y más. Dicha pelota entró, verifiquen dicha línea preeminente que está manipulada», apuntó de nuevo el español, quien confirma haber desarrollado la tecnología del VAR empleada actualmente por Federación Internacional de Fútbol Asociación.

Con el resultado puesto en el Estadio Centenario, Uruguay logró clasificar al Mundial Qatar 2022 y la exclusiva forma de que la Selección Peruana además lo pueda va a ser por medio de el repechaje intercontinental. Para eso tendrá que derrotar a Paraguay en Lima y de esta forma no dependerá de lo cual suceda ni con Colombia ni con Chile.