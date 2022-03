Silencio y contradicción en caso de afectados por incendio en Cine Cittá

Uno de los afectados por el incendio de Cine Cittá aseguró que «muchas de las negociaciones y acuerdos a los que han llegado no pueden hacerse públicos, pero la realidad es que hasta la fecha existe un número muy importante de afectados que seguimos esperando»

Silencio, incertidumbre y contradicción giran entorno al caso de los afectados por el incendio de Cine Cittá a casi dos meses de que el establecimiento comercial ardiera en llamas por varias horas hasta devorar el edificio Riverside, en la avenida principal de Colinas de Bello Monte, y dejara a las 32 familias que allí habitaban sin techo y con las manos vacías.

Las promesas de prontas soluciones ofrecidas a los ocupantes de los 21 apartamentos afectados, mientras aún salía humo de sus hogares, se han vuelto cenizas para quienes aún no ven solución a su problema y continúan durmiendo en casas ajenas, y a la espera de respuesta a su situación, así como del informe que los bomberos emitirían para conocer si la edificación es habitable o no.

«Muchas personas han ido resolviendo por su cuenta la parte habitacional, en medida de lo posible. Algunos nos quedamos en casa de amigos, otros con familiares; uno de los vecinos tuvo que irse al interior del país donde está su familia porque aquí no tiene dónde quedarse», indica una de las personas afectadas que prefirió no ser identificada.

Esta persona también señala que, «si bien algunos de los afectados han sido indemnizados, la mayoría permanecemos sin obtener respuesta», lo que contradice las declaraciones ofrecidas el pasado 18 de febrero por el alcalde del municipio Baruta, Darwin González, en las que aseguraba que «un número importante del edificio de Riverside fue indemnizado». Entonces enfatizaba que mantendrían el apoyo hasta que todos los afectados fuesen enmendados.

Según la fuente consultada por TalCual, lo dicho por el alcalde González no era cierto en ese entonces y no lo es ahora. «Para ese momento solo tres personas habían sido indemnizadas», sostiene, mientras explica que al resto de las familias se les informó que el daño a su propiedad no había sido resarcido porque cada uno tenía abogados particulares, lo que ralentizaba el proceso; sin embargo, este vecino del Riverside aclara que «tampoco es cierto. La mayoría de los afectados tenemos un solo abogado, justamente para darle celeridad al proceso, pero todavía estamos esperando», recalca.

En la entrevista concedida a Globovisión, Darwin González también dijo que «la Alcaldía de Baruta nombró a un representante que sirvió de intermediación entre los vecinos y la empresa, que dijo que se iba a hacer responsable por los daños causados (…) Nuestro compromiso es acompañar a los vecinos hasta que se hayan resarcido totalmente los daños».

Sin embargo, y pese a lo dicho por el alcalde, el director del Despacho de la alcaldía de Baruta e intermediario designado para lo referente a Cine Cittá, Claudio Ripa, en conversación con TalCual, dijo estar «un poco limitado en cuanto a la información que maneja del caso», pues según indicó, «la alcaldía desconoce el número de personas que han sido indemnizadas» desde el pasado 31 de enero cuando el incendio que se originó en el local al mayor de Cine Cittá se propagó hasta las residencias, a la peluquería Ankara, una tienda de tecnología y un concesionario.

«Yo no siento que la alcaldía nos represente, no sé si es por desconocimiento sobre el tema o mala información», expresa uno de los afectados. Agrega que los aterra perder las cosas que se salvaron de la candela, pues afirma que el edificio solo tuvo vigilancia las dos primeras semanas y ahora está solo. «Es una preocupación colectiva. ¿Quién nos asegura que no lo van a invadir si no está siendo cuidado por nadie?».

TalCual envió mensajes al alcalde de Baruta Darwin González, para conversar sobre el estatus de las familias que quedaron en la calle tras el incendió de Cine Cittá, pero no se obtuvo respuesta.

«Muchas de las negociaciones y acuerdos a las que han llegado no podemos hacerlas públicas, pero la realidad es que hasta la fecha existe un número muy importante de afectados que seguimos esperando», aseveró uno de los afectados.

Otros vecinos del Riverside fueron consultados para conocer si se les ha dado alguna respuesta, pero prefirieron guardar silencio, pues trascendió que parte del acuerdo para darles respuesta es que no conversen con los medios de comunicación.



