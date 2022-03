▷ Escasez de agua potable en La Palmita se debe a graves problemas eléctricos #28Mar

Desde que se acentuaron los problemas de electricidad, el poco voltaje que reciben las bombas no es suficiente para que prendan y envíen el vital líquido a diferentes sectores

A la dura situación eléctrica que afecta al estado Táchira, principalmente a los habitantes de la zona norte, se suma la problemática del servicio de agua potable en el municipio Panamericano.

El servicio hídrico escasea en diferentes zonas de la jurisdicción por no llegar el voltaje necesario a las bombas de succión, afectando a la mitad de la población.

Yonathan Rangel, alcalde de la jurisdicción, explicó que la problemática está afectando principalmente a los habitantes de la parroquia La Palmita; sin embargo, el gobierno municipal solventa para que puedan recibir agua.

«Queremos informar que en la parroquia La Palmita, la dificultad que se está presentando con el agua es debido a la luz, el tema del bajo voltaje no deja que las bombas arranquen (…) No es culpa de los trabajadores, por ese motivo se está enviando agua de los diques; sabemos que hay algunas personas que se disgustan y queremos aclararlo para que no atropellen a nuestros trabajadores; esto ocurre por el tema eléctrico nacional», dijo Rangel.

Informó y aclaró cómo se distribuye el agua potable de la jurisdicción.

«El municipio se divide, la mitad en bombas de agua y la otra mitad en el dique que llega a la jurisdicción; del dique comenzó a salir el agua clara desde el día de ayer, porque hace ocho días, producto de las lluvias, hubo un derrumbe en las cabeceras de las montañas y por ese motivo el agua salía un poco barrosa; sin embargo, ya se logró solucionar».

Lamentó nuevamente que desde que iniciaron los apagones, los trabajadores no han logrado prender las bombas para enviar el agua a las viviendas.

«Cuando llega la luz no da el voltaje necesario para que las bombas se activen y envíen agua, no están arrancando los elevadores de voltaje, no son capaces de llegar al voltaje necesario para que prendan y esto es un problema producto del sistema eléctrico nacional», culminó la primera autoridad de Panamericano.

