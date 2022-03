Así fue el incidente con un arma de fuego luego del concierto de Morat en Caracas

Este fin de semana la agrupación Morat se presentó por primera vez en Venezuela en dos ‘shows’ con boletas agotadas. El primer concierto, llevado a cabo el sábado, transcurrió con total normalidad. Sin embargo, el segundo se salió de control y por poco termina mal cuando el mismo finalizó.

Según detallan los medios de comunicación locales, una de las fanáticas de la agrupación llevaba consigo una pancarta con un mensaje para el baterista que decía: “Por favor, Martín, regálame una baqueta”.

A través de las redes sociales, una usuaria denunció la agresión con una pistola hacia su pareja por parte de uno de los asistentes al segundo concierto de Morat en el C.C.C.T. de Caracas que se llevó a cabo este domingo.

Por medio de su cuenta de Twitter, la joven relató que su pareja y ella tuvieron un desacuerdo con las personas que estaban en la fila de adelante por las baquetas de uno de los integrantes de la banda.

“Yo tenía un lindo cartel que les mostré más temprano y anexo foto en el tweet. Le pedí una baqueta al baterista y él vio el cartel y lo lanzó, empezó un forcejeo entre la fila de adelante y mi novio y el novio de mi amiga”, explicó.

En este sentido, detalló que la escolta de las personas de la fila de delante sacó un arma y le apuntó a su novio en la cabeza.

“La escolta de las mujeres que estaban adelante sacó un pistola en un concierto y le apuntó directamente a mi novio en la cabeza, nadie absolutamente nadie la detuvo. Entre forcejeo mi novio recibió dos mordiscos, un amigo un cachazo”, resaltó.

Finalmente, la joven expuso a la agencia responsable del concierto y tildó el hecho como “injusto” al permitir la entrada de una pistola en un evento como ese.

“A todas estas, evidentemente nadie hizo absolutamente nada! Nos mandaron a buscar a la policía y no había obviamente. No es justo que te exijan que no entres ni siquiera con un powerbank (cargador portátil) y adentro haya alguien con una pistola”.

Por su parte, Morat rechazó los actos violentos en su concierto y lamentaron lo sucedido.

“Nos acabamos de enterar de que alguien entró a uno de nuestros conciertos con un arma. Rechazamos categóricamente cualquier manifestación de violencia. Siempre haremos todo lo posible para que nuestros conciertos sean un espacio seguro y nuestra música un motivo de unión”, comentaron a través de su cuenta de Twitter.

Bueno la que debió haber sido la mejor noche de mi vida termino siendo una mierda. El día de hoy asistí al concierto de @MoratBanda en el CCCT. Disfrute y cante con mis amigos hasta quedar afónica y todo parecía increíble y proyectarse como el mejor día de mi vida. Abro historia: — vic (@VictoooriaP) March 28, 2022

Nos acabamos de enterar de que alguien entró a uno de nuestros conciertos con un arma. Rechazamos categóricamente cualquier manifestación de violencia. Siempre haremos todo lo posible para que nuestros conciertos sean un espacio seguro y nuestra música un motivo de unión. — Morat (@MoratBanda) March 28, 2022

Anexo video y solo me retiro con la seguridad de que alguien alguna vez hará justicia por las cosas que siguen pasando en este país. @AgteLive hacen falta más medidas, y yo quiero tomar acciones legales contra esta situación. pic.twitter.com/WrYTsE7wia — vic (@VictoooriaP) March 28, 2022

