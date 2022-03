Bizcocho de manzana casero con nueces y yogur, muy sabroso

Me encanta utilizar frutas en los postres y en especial la manzana. Es la protagonista de algunas de las tartas tradicionales más famosas en diferentes culturas y queda genial como complemento en elaboraciones de todo tipo, luciéndose especialmente en esas preparaciones más neutras a las que les viene genial un toque distintivo como por ejemplo las galletas, las magdalenas o los bizcochos como en este caso.

Este bizcocho de manzana casero con nueces y yogur queda muy sabroso y esponjoso gracias a la forma en la que se mezclan y hornean los ingredientes. La manzana queda jugosa y las nueces ponen el punto ligeramente crujiente lo que hace que la combinación sea fantástica. Además se trata de uno de esos bizcochos que se elaboran con la famosa medida del yogur gracias a la cual se utiliza el recipiente del yogur para medir los ingredientes y así no hace falta ni báscula (aunque también verás los ingredientes en gramos).

La mezcla de limón y canela siempre resulta muy aromática y hace que este bizcocho tenga mucha personalidad. Sigue el detallado y sencillo paso a paso para conseguir el mismo resultado que en las fotografías y disfruta sirviendo el bizcocho como si se tratara de un postre de restaurante siguiendo mis recomendaciones más abajo en la sección de Sirve y degusta.

Partiendo de esta base, puedes realizar otros bizcochos muy jugosos y con la medida del yogur como el más básico y famoso, el bizcocho de yogur natural muy esponjoso, pero además este truco te permite elaborar otros bizcochos como el bizcocho de naranja, el bizcocho esponjoso de queso y yogur o el bizcocho de manzana y nueces.

Para los amantes del chocolate, nada mejor que este bizcocho de chocolate casero o el de naranja y chocolate, y para rizar el rizo prepara este espectacular bizcocho marmolado de yogur y Nutella. Si te gusta introducir ingredientes como frutas y verduras disfruta con este bizcocho de calabaza o el bizcocho de zanahoria y nueces. Y en Navidad, anímate a preparar el clásico Roscón de Reyes en versión bizcocho, te aseguro que el sabor es una auténtica delicia 😛

Ingredientes para hacer bizcocho de manzana casero con nueces y yogur, muy sabroso (un cuadrado de 23 cm de lado o redondo de diámetro similar):

2 manzanas grandes de la variedad que prefieras. Yo he utilizado red delicious ya que es una variedad jugosa, aromática y dulce y le va genial a este tipo de postres.

1 yogur natural (de 125 gr).

3 huevos.

Harina (3 medidas de yogur, equivale a 225 gr).

Azúcar (2 medidas de yogur, equivale a 240 gr).

Aceite de oliva (1 medida de yogur, equivale a 120 gr). Si te gusta que en el sabor final se aprecie el aceite, utiliza uno de sabor potente, pero si prefieres que sea más discreto, utiliza un aceite de sabor suave, o haz como yo que añado la mitad de la medida de aceite de oliva y la otra mitad con aceite de girasol.

1 sobre de levadura en polvo o polvos de hornear (16 gr).

Ralladura de la cáscara de medio limon.

30 gr de nueces ligeramente picadas.

1 cucharadita de postre de canela en polvo.

1 cucharadita de postre de azúcar moreno o azúcar avainillado para las manzanas.

Mantequilla para untar el molde o papel de horno.

Preparación, cómo hacer la receta de bizcocho de manzana casero con nueces y yogur, muy sabroso:

Pela las manzanas y quítales el centro. Córtalas en láminas finas (como si fuese para hacer patatas a lo pobre) y déjalas en un bol. Añade al bol la canela, el azúcar avainillado o moreno y las nueces picadas. Mezcla y deja reposar mientras preparas el bizcocho. Vacía el yogur en un pequeño bol para poder utilizar su recipiente desde el primer momento. Precalienta el horno a 180º durante estos 1o minutos que vas a dedicar aproximadamente a elaborar la masa. En un bol grande añade las dos medidas de azúcar y los huevos y bátelos bien, ya sea con unas varillas manuales o mejor aún con unas varillas eléctricas. La idea es que la mezcla crezca de volumen y se vea espumosa. Añade el aceite y el yogur y sigue batiendo hasta que queden integrados en la mezcla. Coloca un colador encima del bol y vierte en él la harina y la levadura para que se añadan sin grumos a la mezcla. Puedes coger el colador y golpearlo contra tu mano para que caigan por completo. Lava el limón, sécalo, ralla su piel con un rallador muy finito y échalo al bol. Vuelve a batir los ingredientes un par de minutos con las varillas hasta que quede todo bien mezclado. Forra el molde con papel de horno o úntalo con un poquito de mantequilla, impregnando la base y las paredes y vierte la mezcla del bizcocho en el molde. Reparte por encima la mezcla de manzana y con la ayuda de una cuchara ve hundiéndola un poco en el bizcocho pero no del todo. Introduce el molde en el horno sobre una rejilla a altura media y hornéalo a esos 180ºC durante unos 40-45 minutos. Para saber si ya está listo haz la prueba del palillo: pincha con un palillo el bizcocho y si sale sin restos pegados ya está listo y puedes sacarlo. Si no es así deja que se hornee 3 o 4 minutos más y vuelve a hacer la prueba. Saca el bizcocho del horno y déjalo en el molde unos 10 minutos. Después desmóldalo y espera a que se enfríe completamente antes de cortarlo.

Tiempo: 1 hora y 15 minutos

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Espera a que se enfríe el bizcocho para poder cortarlo y servirlo ya que eso ayuda a que su esponjosidad no se pierda y mantenga bien la forma. Eso si, para comerlo puedes tomarlo frío pero también templado o caliente, personalmente la mayoría de los postres con manzana me los caliento unos segundos en el microondas para tomarlos calientes y que así la manzana y la canela desplieguen su fantástico aroma. Si te sobra guárdalo en un recipiente cerrado en la nevera 3-4 dias y si no quieres tomártelo muy frío sácalo de la nevera al menos 30 minutos antes de consumirlo. También puedes congelarlo sin problemas.

Córtalo en porciones y sírvelo como prefieras. A mi me encanta cortarlo en cuartos y después cada cuarto en otras cuatro partes y así hacer porciones individuales que pongo en platos y suelo añadir un poco de yogur o nata montada y también un toque de caramelo salado casero porque le sienta increíble. Se trata de un bizcocho que queda súper esponjoso y con el fantástico sabor y textura de la manzana está de auténtico… ¡escándalo!

Variantes de la receta de bizcocho de manzana casero con nueces y yogur, muy sabroso:

Esta receta está basada en el bizcocho de yogur natural muy esponjoso que ya preparamos anteriormente. Se trata de un bizcocho de sabor neutro, riquísimo para una perfecta merienda, desayuno o postre. Además tienes un montón de ideas en nuestra sección especial de Bizcochos caseros, a cual más rico.

Si quieres acompañarlo como yo no dudes en preparar este fantástico caramelo salado casero o toffee ya que es muy fáciles de elaborar en casa y le da un toque increíble a todo tipo de postres.

Consejos:

Escoge las manzanas que más te gusten pero pensando en el resultado final ya que si usas manzanas verdes el bizcocho quedará con un punto ácido y por lo general las variedades rojas aportan más dulzor y se hornean mejor.

Vigila el bizcocho en el horno y déjalo a tu gusto en el sentido de que, una vez que el palillo sale limpio puedes decidir sacarlo en ese momento o bien dejarlo 5 minutos más para conseguir que tenga una costra dorada más gruesa alrededor. Eso si, no te pases y ten cuidado de no quemarlo ya que sería una lástima.