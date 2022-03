Clases 100% presenciales comenzaron con déficit de docentes

1375022

Las clases 100% presenciales en los estados Carabobo, Vargas y Miranda iniciaron este 28 de marzo con déficit de docentes, fallas de infraestructura, escasez de agua y sin servicios de telefonía e internet, según denunciaron dirigentes gremiales y sindicales del sector educativo.

El presidente del Sindicato de Educadores de Carabobo, José Gregorio Medina, indicó que 80% de las instituciones escolares presenta fallas de infraestructura y al menos 90%, tiene deficiencia de servicios básicos, como agua, electricidad e Internet.

El dirigente sindical también denunció que los planteles educativos no cuentan con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), por lo que exhortó a las autoridades, tanto de la Zona Educativa, como de la Secretaría de Educación del Estado, a reactivar este beneficio.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sintraenseñanza), Juan Tortolero, también se pronunció y denunció que algunas escuelas tienen filtraciones y también registran fallas de dotación y personal. “100% de las escuelas tiene problema de nóminas, docentes que no van a regresar, que se fueron del país y más del 90% no tiene servicio de Cantv”, agregó.

Regreso parcial

El reinicio de clases presenciales en todos los niveles de educación se cumplió parcialmente en los estados Vargas y Miranda. En ambas entidades se presentan problemas similares a las de Carabobo.

De acuerdo con datos recabados por el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Vargas (Sitravargas), 70% de la infraestructura escolar presenta un fuerte deterioro. Un porcentaje parecido existe en el estado Miranda.

«A esta situación se suman problemas de agua potable y de dotación de equipos. En estos tres aspectos recaen las fallas de la red de escuelas y liceos públicos del estado», advierte Raúl Yemiñane, presidente de Sitravargas.

En los centros educativos privados, directivos, docentes, padres y representantes promediaron una asistencia cercana al 90% del estudiantado, este 28 de marzo, pero no fue así en las unidades educativas y liceos públicos de parroquias como Maiquetía y Catia La Mar, donde los docentes consultados promediaron una asistencia cercana al 60% de la matrícula.

«Hay temas como uniformes, calzado escolar y transporte que no han sido resueltos porque se pensó que el año escolar iba a terminar a distancia. Una cosa es lo que diga Maduro y otra la realidad de las escuelas. Por ejemplo, en la Juan Aranaga de Maiquetía no hay agua potable y los baños funcionan precariamente. Entonces es imposible atender a todo el estudiantado», consideró a El Pitazo una docente que solicitó no ser identificada.

Equipo de CorresponsalesGran Caracas

