¿Cómo pagarán la gasolina subsidiada quienes no tengan dinero en el monedero patria?

Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro anunció que a partir del próximo sábado, 2 de abril, quedará eliminado el pago en bolívares para surtir gasolina subsidiada en las diferentes estaciones de servicios en el país; informaron que solo se aceptará el pago a través del sistema digital BiopagoPDV.

Esta medida ha generado confusión en los usuarios, ya que en el blog patria detallan que el pago a través de BiopagoPDV se hará utilizando la billetera móvil, plataforma que el gobierno de Nicolás Maduro utiliza para depositar los bonos del sistema patria, razón por la cual los usuarios se preguntan ¿Cómo cancelar la gasolina si no reciben bonos?.

«En el blog patria no explican qué pasará con quienes no reciben pagos en esos monederos o si se podrá recargar o no el monedero digital desde la banca afiliada al biopago …en fin cada vez es menos probable acceder a gasolina subsidiada», publicó la usuaria Luisa Maracara.

Otro de los usuarios agregó: «Lo poco que entendí es que cuando te hagan la recarga del saldo para el subsidio debes tener disponible los 13 y pico de bs en la plataforma para pagarlos, para mejorar la velocidad en la distribución. Pero actualmente considero que los retrasos son por la burocracia en la e/s«.

De acuerdo con la información del blog patria, la medida se toma con el objetivo de simplificar el pago del litro de gasolina en el momento de recibir el combustible. Asimismo, detallaron que el pago se hará de manera adelantada.

Quienes no reciben bonos o Carnet de la Patria inactivo, simplemente no tienen gasolina SUBSIDIADA… — Rigoberto Vivas González (@RigobertoVivas3) March 28, 2022

BIOPAGO PDV: HABEMOS MUCHAS PERSONAS DE LA 3ra. EDAD CONFUNDIDAS CON LO DEL PAGO DE LA GASOLINA VÍA BIOPAGO PDV. POR FAVOR QUE ALGUIEN NOS EXPLIQUE COMO TRANSFERIR EL DINERO AL SISTEMA PATRIA. MUCHAS A QUIEN NOS INFORME.- — dibo (@diboosam) March 28, 2022

Las personas de la tercera edad también manifestaron preocupación. «Somos muchas personas de la tercera edad confundidas con el pago de la gasolina vía biopago, por favor explique, cómo transferir el dinero al sistema patria», agregó otro de los usuarios.

Hasta la mañana de este 28 de marzo, el gobierno no ha explicado de manera oficial cómo cancelarán la gasolina subsidiada quienes no perciban bonos a través de la plataforma patria.

Diego TorrealbaEconomía

