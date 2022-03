Encuesta en América Latina revela rechazo hacia Rusia y China

En la región prevalece el rechazo hacia Rusia y China. Este es uno de los hallazgos de la encuesta «¿Qué se piensa en América Latina sobre la Unión Europea?». El politólogo venezolano Carlos Romero, uno de los diseñadores del estudio, señala que a la UE se le da un perfil como una organización que busca la paz y atender grandes problemas como derechos humanos, migración y combatir el crimen organizado. En Venezuela, los encuestados cuadriplican sus preferencias por los Estados Unidos sobre Rusia

En América Latina prevalece el rechazo hacia Rusia y China. Este es uno de los hallazgos de la encuesta ¿Qué se piensa en América Latina sobre la Unión Europea? realizada por Latinobarómetro, a solicitud de la Fundación Friedrich Ebert y la revista Nueva Sociedad/Grupo Diálogo y Paz, cuyos resultados en detalle se dan a conocer este lunes 28 de marzo.

El politólogo venezolano e internacionalista Carlos Romero fue uno de los investigadores de la región que tuvo la iniciativa y participó en el diseño conceptual y el análisis de los resultados de la encuesta sobre la UE.

En entrevista con TalCual, Romero señala que el estudio se hizo por correo electrónico, en julio de 2021, con una muestra de 11.000 personas en 10 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica; Chile, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela. Fueron abordados aspectos como la democracia y el modelo de desarrollo e influencia económica.

«En la encuesta se deduce que hay una aversión hacia Rusia, y no solo porque es un país tildado de militarista. En la pregunta ¿dónde le gustaría usted vivir?, Rusia y China tienen pocos adeptos en Latinoamérica. China se observa como un país puntero en materia tecnológica, pero, al igual que Rusia, no llegan al mínimo en relación con su condición democrática», expresa el politólogo Carlos Romero.

Añade que hay una fuerte crítica a la limitación democrática en esos países, lo que no ocurre con la Unión Europea (UE).

Un hallazgo de la encuesta sobre la UE en América Latina es el hecho de que Rusia y China en la región tienen 17% y 19% de imagen negativa, respectivamente. En contraste, Estados Unidos y Alemania ostentan una imagen positiva de 47 y 43%, respectivamente.

En la encuesta, los ciudadanos de la región perciben a Estados Unidos y Alemania como los países de mayor desarrollo. En este aspecto, hay sobradas razones, esgrime Carlos Romero, quien refiere aspectos como el producto interno bruto (PIB), el comercio, el valor de la moneda y las reservas internacionales de esos países, que califica como «potencias de gran calibre económico».

Romero señala que la encuesta generó varios elementos generales importantes sobre la UE. De allí que se le da, mayoritariamente, un perfil a la Unión Europea como una organización que busca la paz, equilibrio, atender los grandes problemas de América Latina, como derechos humanos, migración, y combatir el crimen organizado.

«Es muy interesante esto porque hoy, con la situación de Ucrania, se pudiera pensar que la UE está sacando la mano izquierda; es decir, que está sacando sus intereses geopolíticos. Pero si nosotros miramos muy bien lo que han sido las declaraciones de la UE y de los cancilleres sobre la crisis en Ucrania se puede ver que hay una concordancia, una línea de coincidencia entre ese perfil que se le dio a la UE en la encuesta y la forma como ha venido actuando», puntualiza Carlos Romero.

De esta manera, esboza el politólogo, hay una visión humanista de los conflictos por parte de la UE. Refiere que, en pleno conflicto Rusia-Ucrania, la Unión Europea ha prestado atención al tema de los refugiados, a la situación de denuncia del objetivo cívico por parte del Ejército ruso, ya no solo militar, y lo relativo a las sanciones que se han impuesto, las cuales se dirigen al liderazgo político ruso y no al ciudadano común.

Para Romero, la visión positiva sobre la Unión Europea que revela la encuesta se basa en varios elementos. Indica que hay la percepción de que en la UE, hay menos conflicto y se trata es una sociedad mucho más equilibrada y consensuada. Además, la mayoría de los encuestados dice que es un lugar donde se puede vivir.

«En en la encuesta se le atribuye a la Unión Europea ser un actor mediador en los conflictos internacionales, cosa que no se observa en el caso de China y el de Rusia», señala Carlos Romero.

Agrega que el estudio arrojó unos resultados que califica de significativos, por cuanto le dieron unos perfiles diferentes a cada una de las grandes potencias. «En el caso de la UE tiene sus puntales en la defensa de la democracia y en el desarrollo económico», afirma.

Crimen organizado

Un resumen sobre los hallazgos de la encuesta enfatiza que «mientras el mundo observa con estupor un conflicto bélico inesperado y que podría, según alertan especialistas, llevar a los países involucrados a utilizar armas nucleares, la encuesta muestra que este tipo de armamento es la amenaza que menos preocupa actualmente a los latinoamericanos. Su principal preocupación es, por el contrario, el crimen organizado».

En este sentido, el politólogo Carlos Romero puntualiza que los conflictos de carácter local son muy importantes.

«Hay algunos países en los que el porcentaje fue mayor en lo relativo al crimen organizado, como ocurre en el caso de México, Bolivia o El Salvador. Esto es importante porque viven en un contexto violento. En el caso de Venezuela, la violencia no viene solamente por parte de los sectores criminales ilegales, viene también del poder del Estado, la represión».

Señala que, en Latinoamérica y el Caribe, no existen grandes divisiones religiosas y étnicas como se pueden encontrar en África y en la misma Europa. «Nuestras divisiones en América Latina son más seculares, tienen que ver mucho más con el tema de la violencia, la riqueza, del control de los bienes y servicios, de la pobreza», agrega Romero.

Opiniones desde Venezuela

El politólogo indica que en la encuesta realizada por Latinobarómetro, un elemento que se menciona en el caso de Venezuela es el conflicto urbano y la presencia del narcotráfico.

«En términos de narcotráfico, la encuesta arrojó una mayor responsabilidad y una diferencia entre lo que es el consumo y lo que es el negocio del narcotráfico y su relación con la política», afirma.

Expresa que se trata de problemas que se están viviendo en toda América Latina, «es un concepto silente que a la gente no le gusta abordar. Pero, el encuestado no le prestó atención a este tema como parte de la violencia, no es una concepción moral del narcotráfico, es una concepción política, un elemento fundamental de la violencia en la región».

Asimismo, más de 50% de los encuestados en Venezuela tiene una visión negativa del gobierno de Nicolás Maduro. Carlos Romero dice que este porcentaje no es tan marcado, en lo relativo a la corriente crítica sobre el gobierno, en otros países de la región, y tiene dos bemoles, la represión y la estatización.

Ante la pregunta ¿qué país ejerce mayor influencia económica en su país?, los venezolanos participantes en el sondeo identifican con casi el doble de influencia a China (42) con respecto a la influencia económica de Rusia (22), casi equiparable a la influencia de Estados Unidos (24). En el caso de Alemania, los venezolanos consideran que no tiene ninguna influencia económica en el país.

Sobre la opinión favorable por países, los venezolanos cuadriplican sus preferencias hacia Estados Unidos (66) sobre Rusia (16), país superado apenas por tres puntos por China (19). Alemania refleja en la opinión de los venezolanos un porcentaje de apoyo del 45%.

Medido por subregiones, en Sudamérica apenas el 14% de los encuestados opina que Rusia es una nación que goza de «democracia plena».





