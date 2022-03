España | Islandia: hora, canal TV y dónde ver online en directo el partido de la Selección Española

La selección española de fútbol disputa el segundo de sus partidos amistosos en esta ventana FIFA y lo hará contra Islandia en el estadio de Riazor. Los de Luis Enrique vencieron en su primera prueba frente a Albania por 2-1 en un partido que se atascó pero que los hombres que representan a España supieron sacar adelante con un golazo de Dani Olmo en los últimos minutos.

Después de 18 años la selección española volvía a Barcelona para disputar un partido en la Ciudad Condal. La última vez que lo había hecho fue en 2004 cuando se impusieron a Perú por 2-1 gracias a los goles de Etxeberría y Rubén Baraja. Frente a Albania se vivió una auténtica fiesta en el RCDE Stadium y Luis Enrique ya manifestó que no podían pasar otra vez tantos años para volver a Cataluña viendo el ambientazo que se vivió en las gradas del feudo del Espanyol.

El choque ante Albania, en el que España venció por 2-1 con los goles de Ferran Torres y Dani Olmo, sirvió para que Luis Enrique hiciera varias pruebas de cara a la lista que tendrá que dar dentro de unos meses para el Mundial de Qatar 2022. La gran sorpresa en su convocatoria fue la presencia de David Raya, que fue titular en el choque de este sábado, siendo la gran novedad del once que presentó el asturiano.

Contra Islandia se esperan más cambios en el once por parte del seleccionador. Todos los jugadores que no tuvieron minutos apuntan a ser titulares en este choque ante un combinado que se ha abonado en los últimos años a participar en los grandes torneos, aunque no logró clasificarse para el Mundial de Qatar 2022 que se disputa a finales de año. Se trata de un equipo rocoso y complicado que será una buena prueba para una España que quiere hacer un papel importante en la próxima cita mundialista.

¿Dónde ver por televisión en directo y online el partido?

El partido entre la selección española y la de Islandia se puede ver en televisión a través del canal de La1 de RTVE. Si quieres ver online en vivo el España – Islandia, puedes hacerlo a través de la página web de RTVE. Además, en OKDIARIO encontrarás la narración online en directo del partido amistoso de selecciones, con el minuto a minuto, resultado y goles del España – Islandia desde una hora antes del arranque del mismo.

A qué hora juega la selección española

La selección española se enfrenta a la de Islandia en el partido amistoso de esta ventana FIFA a partir de las 20:45 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

¿Dónde se juega el España – Islandia?

El estadio del Deportivo de la Coruña, Riazor, acoge este martes 29 de marzo a las 20:45 horas (horario peninsular) el encuentro amistoso entre la selección española y la de Islandia.

¿Quién arbitra el España – Islandia?

El colegiado designado para el partido de Riazor, en A Coruña, de este martes entre España e Islandia es Horatiu Fesnic, colegiado nacido en Rumanía.