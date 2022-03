España | Maribel Verdú sorprende al denunciar “abusos de poder”

La última entrega de ‘Lo de Évole’ homenajeó a una de las películas más laureadas del cine español, ‘Belle Epoque’, de Fernando Trueba. Película que se hizo con el Oscar a mejor película en lengua extranjera en el año 1994.

Jordi Évole propició en su programa el reencuentro del elenco principal de actrices de la película: Penélope Cruz, Ariadna Gil, Maribel Verdú y Miriam Díaz-Aroca, junto al director Fernando Trueba, treinta años después del estreno de esta película.

Además de los buenos recuerdos, durante el programa también se abordaron temas como el machismo que se vive en el mundo del cine. Jordi Évole, preguntó a Penélope Cruz sobre la polémica del #MeToo, y si ella lo había vivido en primera persona.

“Yo trabajé con él y aunque no me pasó a mí, le ha pasado a algunas amigas mías. Algunas por miedo no me lo contaron hasta que todo esto salió a la luz», explicó la actriz sobre el polémico caso del productor Harvey Weinstein.

El presentador catalán reflexionó sobre si alguna vez había pasado algo así en nuestro país: «Aquí no ha explotado el ‘Me too’. ¿No ha pasado en España?», señaló Jordi Évole.

«Yo creo que eso era en el pasado sobre todo. Cuando entré en el cine, se contaban historias de este y del otro, pero que pertenecían más a los años 60 y 70», explicó el director Fernando Trueba. Sin embargo, Maribel Verdú no estaba de acuerdo con esta afirmación.

«Existe gente que abusa de su poder, en nuestra profesión y fuera de ella», dijo rotunda la actriz. «Gente muy importante me ha vetado hasta en diez películas por negarme a hacer portadas», interrumpió la actriz al director.

Y añadió: «A mí de pequeña me pasó, denuncié y puse juicio. Fueron mis padres al juicio por mí, claro, porque yo era menor de edad. Yo me atreví, pero entiendo a las personas que no se atrevieron». Aunque prefirió no dar nombres, Maribel Verdú expresó que: “sé de gente que ha hecho esto, esto y lo otro… Dices: ‘madre mía, el día que esto salga’».