La verdad sobre la pelea entre Will Smith y Chris Rock en los Óscar 2022

Durante la presentación de los nominados de Mejor Documental por parte del comediante Chris Rock fue agredido por parte de Will Smith tras hacer una broma con su esposa Jada Pinkett Smith.

Holy shit! Was that real?! Chris Rock makes a joke about Jada, Will Smith walked to stage and smacked Chris, and Will yelled twice, “Keep my wife’s name outta your fucking mouth!” People are looking around, mouths agape, trying to figure out if this was real or setup. Seems real! pic.twitter.com/Yr1yjcSHTl

Will Smith, subió a escenario a darle un golpe al comediante Chris Rock y gritarle desde su sitio que no se metiera con su esposa. “No vuelvas a poner el nombre de mi esposa en tu maldita boca”, gritó Smith notoriamente enfadado.

La publicista de Will Smith se acercó a él después del incidente, durante una pausa, y han mantenido una conversación por un rato, según reporta Variety; lo que indicaría que el momento no había sido planeado completamente como sucedió.

During the commercial break, Will Smith is pulled aside and comforted by Denzel Washington and Tyler Perry, who motion for him to brush it off. Will appears to wipe tears from his eyes as he sits back down with Jada, with Denzel comforting Jada and Will’s rep by his side. pic.twitter.com/uDGVnWrSS2

