Perú | Centros comerciales esperan ventas al 90%

Aunque no alcanzarán el ritmo de la prepandemia, los centros comerciales mantienen buenas expectativas.

Dos años después de la primera cuarentena por la pandemia los centros comerciales y el sector retail comienzan a visualizar un mejor panorama. Además, sin restricciones como el toque de queda o el límite de los aforos en los establecimientos, aunque aún no se llegue a los niveles de 2019.

El presidente del consejo directivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep), Juan José Calle, indicó que este año esperan llegar al 90% de las ventas que registraron en 2019, que ascendieron a aproximadamente S/29,000 millones. Para el primer trimestre de 2023 confían en tener los niveles prepandemia.

“El primer trimestre ha sido muy bueno, esta liberación del aforo ha transmitido una sensación a las personas de poder moverse libremente. Lo mismo sucede con la eliminación del toque de queda y el avance del proceso de vacunación contra el COVID-19″, indicó.

Aunque las eliminatorias para el mundial de fútbol impulsan las ventas de televisores y otros electrodomésticos. No obstante, la confianza del consumidor aún no se recupera del todo.

“Esta confianza está estancada por el ruido político, por la incertidumbre, la guerra entre Rusia y Ucrania que afecta el precio de los alimentos”, dijo.

Por su parte, la presidenta del gremio Ratail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Leslie Passalacqua, precisó que hay buenas expectativas para la siguiente campaña que es la del Día de la Madre en la cual. Incluso, sí se podría alcanzar los niveles prepandemia.

“Para mayo se puede llegar a un 95% o 100% de las ventas de 2019, pero luego bajará para alcanzar este año el 90%”, comentó, coincidiendo con Juan José Calle.

Asimismo, afirmó que, en enero, por la llegada de la variante “Ómicron”, se observó una reducción del 40% en el flujo de visitas. Pero que conforme la economía va mejorando, el número de afluencia también.

“El retail es un sector sensible y no ha terminado de recuperarse, pero creo que va a ir mejorando. Tenemos muchas empresas y marcas que no lograron abrir por la pandemia”, resaltó la representante del gremio empresarial.

Situación en gamarra

¿Y qué sucede en el mayor emporio comercial? Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, comentó que en los primeros tres meses las ventas han alcanzado un 40% de los S/6,600 millones de 2019.

No obstante, el panorama se les está complicando por la mayor presencia de comerciantes informales y del aumento de la delincuencia en la zona. “La informalidad es una competencia desleal. Ellos se llevan como el 40% de nuestras ventas, y nadie hace algo al respecto para apoyarnos con este problema”, indicó.

Datos

Las campañas más resaltantes para el retail son las de Navidad, Día de la Madre y Fiestas Patrias.

Leslie Passalacqua informó que cerca de un 30% de las marcas retail no volvieron a abrir afectadas por la pandemia, pero fueron reemplazadas por otros negocios. En el conglomerado Gamarra un 60% de empresarios ya están realizando actividades dentro del emporio.

