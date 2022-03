Se vuelca un autobús que trasladaba venezolanos en México

Un autobús que trasladaba a 40 migrantes de diversas nacionalidades, entre ellos venezolanos; se volcó cuando se trasladaba durante la madrugada de este jueves 24 de marzo hacia ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California en México, según reseñó Informador Mx.

El hecho ocurrió sobre la carretera federal, a la altura de La Ventosa, comunidad de Juchitán y se registró un total de 10 personas heridas y ningún fallecido. Entre los lesionados, cuatro personas la reportaron como graves, por lo que fueron trasladadas al Hospital Macedonio Benítez Fuentes de Juchitán.

La mayoría de los pasajeros eran migrantes cubanos, haitianos, venezolanos, nicaragüenses y de otros países centroamericanos. También viajaban personas del estado de Chiapas, entre ellos hombres, mujeres y niños.

A las 4:00 am reportan la volcadura de un autobús de pasajeros (en el trébol, la Ventosa), con ruta Tapachula-Tijuana, los heridos (no ponen en riesgos la vida, no hay personas fallecidos) fueron trasladados al hospital de Juchitán, en el lugar laboran Bomberos y @PCJuchitan pic.twitter.com/9WLIAjDSwM

— ProtecciónCivilOax (@CEPCO_GobOax) March 24, 2022