▷ Holanda y Bélgica expulsan a diplomáticos rusos #29Mar

El gobierno holandés anunció el martes la expulsión de 17 agentes de inteligencia rusos porque su presencia constituye una “amenaza a la seguridad nacional”.

El Ministerio del Exterior dijo que convocó al embajador ruso para decirle que los agentes, acreditados como diplomáticos, deben abandonar el país por razones de seguridad nacional.

La cancillería indicó que la “amenaza de inteligencia contra Holanda sigue siendo alta. La actitud actual de Rusia en un sentido más amplio vuelve indeseable la presencia de estos agentes de inteligencia”.

El gobierno dijo que tomó la decisión tras consultar con “varios países de pensamiento afín” y citó expulsiones similares por Estados Unidos, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Montenegro.

Por su parte Bélgica, ha resuelto expulsar a 21 diplomáticos rusos por actividades vinculadas con el espionaje o el tráfico ilegal de influencias.

Se les dio plazo de dos semanas para salir del país, dijo la vocera del ministerio del Exterior, Elke Pattyn, a The Associated Press on Tuesday.