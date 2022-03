España | Joao quiere ir al Barça

Como cada semana Eduardo Inda acudió al plató de El Chiringuito de Jugones, donde tiene su sección de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló la última hora sobre la situación y la posible marcha de Joao Félix del Atlético de Madrid el próximo verano. El periodista contó que la intención del portugués es marcharse y el equipo que más le seduce es el Barcelona, que también está interesado en él.

«Es un jugador del Atlético, un grandísimo jugador. Lo que no ha funcionado porque el Cholo no ha contado con él estas temporadas. Está jugando bastante más pero no está contento con lo que está siendo su paso por el Atlético y no está contento con el entrenador. El jugador es Joao Félix.», comenzó explicando Eduardo Inda. «El Barça le quiere y le encantaría ir al Barça. Joao se adapta más a las características del Barça que a las del Atleti», añadió el director de OKDIARIO en el programa que se emite en Mega.

Pese a que Joao Félix está logrando ser titular indiscutible, su intención continúa siendo la de abandonar el Atlético de Madrid una vez finalizada la temporada. Ni la gran relación de amistad que mantiene ahora con Antoine Griezmann va a impedir que la petición del atacante luso sea la de que le pongan en el mercado en verano.

Joao Félix está viviendo su tercera temporada en el Atlético de Madrid y esta es la primera en la que ha logrado consolidarse en los onces del Cholo Simeone. El ex del Benfica también ha estado lastrado por las lesiones, pero llegaba al Manzanares con el cartel de estrella y ha pasado muchos partidos en el banquillo esperando su oportunidad y, cuando era titular, siempre veía como el bonaerense le sustituía, algo que sigue ocurriendo a día de hoy.

Ante este deseo de abandonar el Atlético de Madrid, Joao Félix es consciente de que los grandes equipos del viejo continente le quieren. Entre ellos está el Barcelona, que a través de su presidente Joan Laporta ya se ha encargado de hacer público el interés que tienen en él. El equipo azulgrana, en construcción de un nuevo proyecto bajo el mando de Xavi Hernández, seduce al todavía jugador del Atlético, que ya se ha metido en la cabeza que quiere cambiar el Metropolitano por el Camp Nou el próximo curso.