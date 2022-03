Gobernador de Florida firma la polémica ley «No digas gay»

El gobernador de Florida (EE.UU.), el republicano Ron DeSantis, promulgó este lunes la polémica ley popularmente conocida como «Don’t Say Gay» («No digas gay«), que prohíbe hablar en las escuelas de sexualidad e identidad sexual hasta el tercer grado y las críticas estallaron de inmediato.

Un día después de ser motivo de burla en la ceremonia de los Premios Óscar por la ley ahora promulgada, DeSantis subrayó en una rueda de prensa tras poner su firma en la ley que no le «importa» lo que digan ni Hollywood, ni los medios, ni las corporaciones.

«Esta ley viene a corregir algo que está pasando en EEUU que se ignora a los padres en decisiones escolares en temas de educación sexual e identidad de género», dijo DeSantis al firmar la ley hoy en una escuela en Spring Hill, en el oeste de Florida.

«Es inapropiado para los niños de preescolar y primero y segundo grados. Los padres no quieren que esto pase en nuestras escuelas», añadió el gobernador.

El pasado 8 de marzo, el Senado de Florida aprobó en polémico proyecto de ley que prohíbe a los maestros hablar sobre sexualidad e identidad de género en las aulas, una medida bautizada por sus detractores como «No digas gay».

El proyecto, oficialmente llamado «Derechos de los padres en la educación», impide que los maestros aborden la identidad de género y la orientación sexual entre el jardín de infancia y el tercer grado.

A partir de ese grado de educación primaria ambas cuestiones serán abordadas de una forma «apropiada para la edad», según indica el texto del proyecto.

Según la lay rubricada hoy, los padres tendrán posibilidad de presentar demandas judiciales contra el distrito escolar y recibir una indemnización por daños y perjuicios si incumplen esta disposición.

Anoche, durante la ceremonia de entrega de los Premios Óscar, el proyecto de ley fue objeto de broma por la actriz, escritora y comediante Wanda Sykes.

«Vamos a tener una gran noche. Y para ustedes en Florida, vamos a tener una noche gay», bromeó Sykes, abiertamente gay.

El presidente Joe Biden condenó por su parte el proyecto de ley como odioso para la comunidad LGBTQ+.

«No me importa lo que digan los medios de comunicación corporativos, no me importa lo que diga Hollywood, no me importa lo que digan las grandes corporaciones, aquí estoy. No voy a dar marcha atrás», dijo DeSantis al firmar la ley.

«Al final del día, mi objetivo es educar a los niños en las materias que son tan importantes: Matemáticas, Lectura, Ciencias», dijo DeSantis en encuentros con la prensa.

La Campaña de Derechos Humanos e Igualdad de Florida dijo inmediatamente que hará todo lo que esté en su mano para impedir que se aplique una ley «discriminatoria y peligrosa» que, silenciando a los maestros, busca «estigmatizar y aislar aún más a los niños LGBTQ+ y socavar las protecciones existentes para los estudiantes de esa comunidad.

«Hoy, el gobernador DeSantis una vez más colocó a Florida directamente en el lado equivocado de la historia y puso a sus propios electores jóvenes directamente en peligro, y lo ha hecho por la única razón de servir a sus propias ambiciones políticas», dijo Joni Madison, presidente Interino de la Campaña de Derechos Humanos.