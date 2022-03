Movilnet alertó a sus usuarios nuevos métodos de estafa a través de la mensajería

La empresa estatal de telecomunicaciones Movilnet instó a sus usuarios no compartir su información privada a terceros, ya que podrían ser víctimas de estafa.

Movilnet precisó que hasta la fecha no han realizado algún tipo de actualización de su base de datos vía telefónica. Advirtió que la compañía no solicita actualización de datos para redes sociales o mensajería instantánea.

“En Movilnet nos preocupamos por tu privacidad en el mundo digital, por eso recuerda que: No actualizamos datos vía telefónica. No solicitamos actualización de datos para RRSS, ni mensajería instantánea. No emitimos llamadas para ninguna bonificación o premio ganado”.

Movilnet agregó que cualquier información será enviada a los usuarios a través de los canales oficiales o las oficinas de servicios y atención al cliente, identificadas por la compañía.

De acuerdo a lo reseñado por Arepa Tecnológica, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) reportó un nuevo “modus operandi” en el país, para hackear cuentas de WhatsApp.

Las bandas delictivas se hacen pasar por trabajadores de las compañías de telecomunicaciones Movilnet, Movistar y Digitel en su intento por acceder a la información de la víctima.

De acuerdo a las investigaciones los antisociales también se harían pasar por funcionarios de serguridad para solicitar las claves de verificación; que envían las aplicaciones de mensajería; y así confirmar el ingreso en un nuevo equipo telefónico.