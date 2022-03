Oscars 2022: Will Smith pega a Chris Rock y gana el Oscar

El Departamento de Policía de Los Ángeles ha confirmado a Variety que Chris Rock «ha declinado presentar una denuncia policial» tras un altercado con Will Smith en la 94ª edición de los Premios de la Academia. Smith subió al escenario durante y abofeteó a Rock después de que el cómico hiciera una broma sobre Jada Pinkett Smith.

El comunicado completo del Departamento de Policía de Los Ángeles dice: «La policía de Los Ángeles tiene conocimiento de un incidente entre dos individuos durante la ceremonia de los Premios de la Academia. El incidente involucró a un individuo que abofeteó a otro. El individuo implicado se ha negado a presentar una denuncia policial. Si la parte implicada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación».

NOTICIA! WILL SMITH gana como mejor actor en Los Oscar 2022! Mencionó en su discurso “ El amor te causa hacer cosas locas; soy un defensor del amor, me estoy esforzando por amar a la gente y no tengo por qué sonreír y aguantar ninguna broma.” #Oscar Will y Chris pic.twitter.com/htEf4FcPY5

— La Goma (@LaGomaOff) March 28, 2022