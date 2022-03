Para pagar tratamiento de su mascota debe joven rebuscarse con «tigritos»

Los costos de llevar a tu mascota al veterinario son cada vez más costosos, si resulta difícil atender un ser humano, llevar al médico un animal es una odisea. Para Gabriela Delgado, de 25 años, es una dura realidad, se la ha complicado entrar al ramo laboral a pesar de contar con un título profesional; tiene una perrita enferma con una infección en la boca.

Desde operadora de call center a hacer decoraciones de cumpleaños

Desde que se graduó en el 2019, ha trabajado como operadora de call center o atención al cliente, sin embargo, al inicio de la pandemia su situación se complicó. Comenzó a trabajar con su hermana en decoraciones de fiestas un tiempo, pero ya no pudo hacerlo más.

Ahora, para pagar el tratamiento de su mascota, vende por medio de Instagram, cajas de regalos, cotillones y otras cosas más junto a su hermana. Realiza también invitaciones digitales, pero es un negocio que no todos los días puede sacarle dinero. Contó que no hay tantas oportunidades de trabajo en Carlos Arvelo, donde reside, es una zona muy alejada de la ciudad y no hay casi trabajos de su profesión.

Joven paga tratamiento de mascota: Su razón principal para conseguir dinero

La principal razón por la que Gabriela decidió emprender en el mundo de las invitaciones es su perrito Boo de 7 años, sufre de periodontitis, una infección gingival aguda que daña las encías y puede lesionar la mandíbula. Detalló que se enteró del diagnóstico debido a varias informaciones que consiguió en redes sociales, ya que no cuenta con dinero para llevarla al médico.

«Cuando no tenía dinero para perrarina, le dábamos comida normal y no sabía que eso podía causarle daño» lamentó Delgado ante la situación que vive su perrita.

Enfatizó que le gustaría que existiera hospitales públicos para mascotas porque hay muchas personas que rescatan animales o les brinda un hogar, sin tener dinero para cubrir gastos médicos.

«Hay algunos que no pueden pues y si creo que sería un sueño que hicieran un hospital veterinario público. Tal vez digan que 20 $ no es nada, que todo el mundo tiene eso en sus bolsillos, pues la verdad no todos tenemos eso, solo el precio de las consultas cuesta 10 dólares con suerte» comentó la joven.

En Carabobo organizaciones recolectan firmas para montar un hospital para mascotas

Así como Delgado, hay muchas familias que a penas cuentan con ingresos para la comida de ellos y sus mascotas. Por ello ha surgido una iniciativa desde hace meses donde buscan construir un hospital público para animales en la región.

Pedro Carvajal, productor agropecuario y líder del proyecto, ha dicho que esta iniciativa tiene al menos tres años desde que nació, con el fin de ayudar a mascotas que están en situación de calle. También a personas de bajos recursos que no pueda costear un tratamiento o visita regular al veterinario.

«Vemos en la calle el sentir de las personas que tienen perros, gatos, mascotas y que no tienen recursos, que a duras penas tienen para comer y apartan parte de su comida y se la dan a su mascota. El problema está cuando se enferma el animal y entonces empieza la odisea», expresó.

Una mascota es parte de la familia, tener una conlleva a mucha responsabilidad. Para las personas que cuentan con un peludo en su hogar es difícil no hacer algo si están enfermos, pero las posibilidades económicas en algunos hogares carabobeños son limitadas.

