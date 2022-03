Will Smith no aguantó más y se disculpó con Chris Rock

Las declaraciones de Smith se producen luego de que la Academia de Hollywood emitiera un segundo comunicado relacionado con su actuación en los premios Oscar 2022

El actor estadounidense Will Smith publicó este lunes un comunicado en el que emitió una disculpa a su colega Chris Rock, a quien golpeó durante la ceremonia de los premios Oscar, luego de que el presentador hiciera un comentario sobre el pelo de su esposa Jada Pinkett Smith.

«La violencia en todas sus formas es tóxica y destructiva. Mi comportamiento de anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas sobre mí forman parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente», escribió Willard Carroll Smith en su cuenta de Instagram.

Y agregó: «Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no son una representación del hombre que quiero ser. No hay cabida para la violencia en un mundo de amor y amabilidad».

Smith también se disculpó con la Academia, los productores del evento, los asistentes y los seguidores. «Me gustaría pedir disculpas a la familia Williams y a mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje magnífico para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso», cerró.

Las declaraciones de Smith se producen luego de que la Academia de Hollywood emitiera un segundo comunicado relacionado con su actuación en los premios Oscar 2022.

“La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el programa de anoche. Comenzamos oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California”, expresa, según reseñan medios internacionales.

La Academia envió junto al breve comunicado, las reglas de conducta para los miembros de la organización. Esto después de una noche en la que la organización no supo cómo lidiar con el episodio, que fue inmediatamente señalado en las redes sociales como un comportamiento tóxico por parte del actor estadounidense.

En este sentido, luego de que Smith golpeara al presentador de los premios Oscar 2022 Chris Rock, para defender a su esposa, los internautas no solo reaccionaron con críticas, sino también con los populares «memes» en los que reflejaron la situación violenta en forma de broma.

Por su parte, Will Smith, recibió minutos después su primera estatuilla como Mejor actor. En su discurso, ofreció disculpa a la Academia entre lágrimas y aseguró que sus actos fueron por amor.

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora