▷ Will Smith se disculpa con Chris Rock por incidente en los Premios Oscar #29Mar

El actor estadounidense Will Smith, se disculpó públicamente a través de sus redes sociales con Chris Rock, por el incidente ocurrido en la ceremonia de la 94.ª edición de los Premios Óscar, realizados el pasado domingo, 27 de marzo, en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

“Me equivoqué y estaba fuera de lugar. Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”, escribió Smith en su cuenta de Instagram.

Lee también: #VIDEO Will Smith golpea al comediante Chris Rock en la ceremonia de los Oscar 2022

El también productor cinematográfico, también pidió disculpas a la Academia, los productores de la gala, los asistentes y todas las personas que estaban viendo el programa.

«Violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable», agregó Smith, donde señaló que “bromear sobre la condición médica de Jada fue demasiado para soportar y reaccioné emocionalmente”.

Smith hizo su disculpa particular con las hermanas Venus y Serena Williams, resaltando que el actor se hizo con el premio a Mejor Actor gracias a la película “Rey Richard: una familia ganadora”, donde interpreta al padre de las tenistas norteamericanas.

Cabe destacar que por este suceso el actor Chris Rock no ha presentado cargos en contra de Will Smith, de acuerdo al Departamento de Policía de Los Ángeles, quienes apuntaron que «el individuo involucrado se ha negado a presentar un informe policial», aunque quedaron atentos por «si la parte involucrada desea un informe policial«.