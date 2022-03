España | Últimas noticias del conflicto con Rusia y último minuto sobre Putin

Tras más de un mes de la invasión rusa en Ucrania, las negociaciones para un alto al fuego continúan, aunque las exigencias de Rusia no convencen al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Sigue en directo la última hora de la guerra en Ucrania.

Naciones Unidas nombró este miércoles a tres expertos en derechos humanos para investigar posibles crímenes de guerra en Ucrania,

donde Rusia ha sido acusada de bombardeos indiscriminados contra la población civil.

El grupo independiente, dirigido por el noruego Erik Mose, investigará todas las acusaciones de abusos de derechos y violaciones del derecho internacional humanitario «en el contexto de la agresión contra Ucrania por parte de la Federación Rusa», según un comunicado.

🔴 NEW @UN Human Rights Council President @FVillegasARG has named experts to identify «individuals and entities responsible for human rights violations and related crimes committed in #Ukraine to ensure they are held accountable.»

PRESS RELEASE ▶️ https://t.co/lEmeglm2aS pic.twitter.com/Rr9Z6yW1nj

— UN Human Rights Council 📍 #HRC49 (@UN_HRC) March 30, 2022