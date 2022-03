¿Gasolina gratis hasta el sábado? Conductores reportan que no les cobran el combustible

1376010

¿Sin pagar gasolina? Aunque parezca mentira o un rumor, así es. Conductores venezolanos reportaron que en las últimas horas surtieron gasolina subsidiada sin pagar por el combustible debido a que los bomberos aseguran que manejan poca información sobre cómo será el cobro con BiopagoPDV a través del Sistema Patria.

Con la nueva modalidad se elimina la recepción de pagos en efectivo y solo serán aceptados los pagos en criptomoneda petro o en bolívares, a través de la huella de los usuarios registrados en la plataforma.

Esta nueva nueva modalidad entrará en vigencia el próximo sábado 2 de abril aunque es mucha la desinformación al respecto, según el recorrido realizado por el Equipo de Corresponsales de El Pitazo.

En Barquisimeto

En Lara solo están descontando el número de litros de gasolina por el Sistema Patria a los conductores, explicaron dos administradores de grupos de WhatsApp donde hacen reportes de las estaciones de servicio subsidiadas.

Este miércoles 30 de marzo el suministro es gratuito y en algunas estaciones de servicio autorizan la venta de más de 40 litros por vehículo.

Desinformación y expectativa en los Valles del Tuy

“Aprovechen que no están cobrando la gasolina”. Ese fue uno de los mensajes de voz más recurrentes, este 30 de marzo, a través de grupos de WhatsApp en los Valles del Tuy. Y es que en esta subregión del estado Miranda también están recargando los tanques de combustible sin costo alguno, desde el 29 de marzo. En algunas gasolineras, la distribución es de acuerdo con el número de placas del vehículo, en otras es libre.

Juan Vicente Peralta conversó con El Pitazo en la estación de servicios Romano de Ocumare del Tuy. Indicó que echó 40 litros de gasolina y para ello solo registró su huella en el sistema biométrico. “La gasolina será gratis hasta el 1 de abril, pero hay mucha desinformación sobre el nuevo sistema de pago y también preocupación, porque no todos los usuarios disponen de recursos en la Plataforma Patria para realizar el pago, a partir del 2 de abril, o no poseen el carnet. Entonces, ¿Cómo recarga el monedero?”, se preguntó.

En Altos Mirandinos, las estaciones de servicio están trabajando igual que en los Valles del Tuy y, además, surten 10 litros gratis a quienes no tienen asignación de cupos. Conductores consultados en el estado Vargas, también indicaron que les están surtiendo 10 litros sin costo alguno.

En el oriente del país

En el Oriente de Venezuela, el sistema Biopago funciona en algunas estaciones de servicio y en otras no. En las gasolineras subsidiadas de la zona norte de Anzoátegui y el municipio Bermúdez del estado Sucre, los conductores no reportan irregularidad en el sistema. Pero en el caso de Maturín, capital del estado Monagas, los usuarios dicen que hay dos bombas donde el equipo no funciona y sólo reciben bolívares en efectivo.

En Los Andes no surten gasolina gratis

En Mérida quedan cada vez menos estaciones de servicio subsidiadas. En las que siguen funcionando, los usuarios pueden pagar en bolívares en efectivo o a través del sistema Biopago del Banco de Venezuela. Un trabajador de la gasolinera Alto Chama informó a El Pitazo este miércoles, 30 de marzo, que el cobro comenzará a ser solo mediante Biopago a partir del 2 de abril.

En Táchira, por su parte, el combustible es vendido únicamente en divisas extranjeras desde hace meses. Usuarios tienen la opción de pagar en dólares o pesos colombianos, pero no en bolívares. Con el cambio de formato en el cobro a nivel nacional, las dos estaciones de servicio que despachan a precio subsidiado a pacientes con enfermedades crónicas, funcionarios públicos y personal de salud; no tuvieron novedad, pues pagan usualmente 4.000 pesos colombianos por los 30 litros que les despachan, lo que equivale a 1,08 dólares.

Sin embargo, personas en cola para abastecer sus vehículos indicaron a El Pitazo este 30 de marzo que les pidieron inscribirse en la plataforma Patria porque el pago a través del Biopago será obligatorio para que puedan seguir adquiriendo combustible.

En Falcón desconocen cómo será el pago subsidiado de la gasolina

El estado Falcón no escapa del desconocimiento al nuevo cobro del combustible subsidiado a través del sistema Patria. A los dueños y encargados de las estaciones de servicio les informaron que el sistema comienza el primero de abril, pero desconocen los detalles de cómo será, según declararon a El Pitazo.

También existe la preocupación de que el combustible no llegue como a principios de año, una gandola de 28.000 litros diarios para cada estación de servicios. Al contrario, en lo que va del mes de marzo, los suministros fueron cada dos o tres días y por la mitad de lo que otorgaban antes.

Esto genera que vuelvan las colas nocturnas y las pernoctas para días siguientes. Carla Díaz, habitante de Punta Cardón, refirió que empezó la cola dos días antes de su terminal de placa y cuando le tocó pasar solo le dieron 30 litros.

«Volvieron las colas paralelas que le pagan a los guardias para que los pasen, así como las fallas en la distribución de la gasolina. ¡A veces hay y a veces no!. Ya uno no sabe qué hacer», dijo en los alrededores de la estación de servicios Las Auras, ubicada en la entrada de Punto Fijo.

Usuarios también denunciaron que el sistema Biopago falla después de las 9:00 am y cuando no hay energía eléctrica tampoco funciona y muchas estaciones de servicios no tienen planta. Esto agrava más la situación y las bombas comienzan a trabajar a media tarde.

Esta notas se actualizará con los reportes del equipo de corresponsales de El Pitazo

