Horóscopo del 30 de marzo 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este miércoles 30 de marzo de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este es el horóscopo del miércoles 30 de marzo del 2022, en el que la astróloga de los famosos nos dirá el número y el color de la suerte para cada uno de los signos del zodiaco.

ARIES

El horóscopo dice que tu mejor día va ser el día Miércoles en ese día la suerte te va sonreír en todos los sentidos, compras boletos de avión para irte de viaje con tu familia, ya no peles con tu pareja si te quiere pero recuerda darse un espacio siempre para que no se sientan presionados, días de invertir en tu carro , haces exámenes de tu carrera universitaria y sales bien en todos, tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 08,17,22 tu color el azul intenso.

TAURO

Este miércoles recuerda que el un problema que tiene el Tauro es el orgullo trata de decirle a esa persona tan especial que lo sientes y quedar como amigos si ya no pueden ser pareja y veraz que te vas a quitar un peso de encima , en cuestiones de salud trata ahora si de ir con un buen medico y quitarte ese malestar de tu pierna y de neuralgia para que no tengas ya molestias recuerda que la mejor inversión es uno mismo, tendrás un golpe de suerte el día martes con los números 21,34 y trata de usar mas el color rojo y naranja

GÉMINIS

Este día será un día de estar conociendo personas muy compatibles con tu signo así que vístete de colores fuertes y trata de ponerte mucho perfume, este día lunes va ser de suerte en todo lo relacionado en relaciones publicas y emprender un negocio así que no lo dudes y ponlo que te va ir de lo mejor , tus números de la suerte son 13,04, en estos días te indica que es el momento de mover las energías y si puedes cambiarte de casa hazlo

CÁNCER

Hoy en cuestiones amorosas vas estar de lo mejor con tu pareja van ser unos días de mucha pasión , ten cuidado con problemas de huesos recuerda que debes de siempre estar con mucha cautela con los accidentes , te invitan a una boda , recibes una beca de estudios para el extranjero en otra universidad, esta semana te indica que debes de tener una gran transformación en lo personal y dejar atrás todo lo negativo, tus números mágicos 04 y 20.

LEO

Te llega la oportunidad de poner un negocio propio y el buscar la forma de ganar dinero por honorarios recuerda que los Leo son el signo que atrae mas la riqueza así que trata de aprovechar el tiempo , semana va ser de tener juntas en tu trabajo para cambios muy positivos para tu desempeño pero solo trata de no platicarlo para que no provoques la envidia de los demás y así no tener obstáculos en tu futuro , te llega un golpe de suerte con los números 12 ó 06, trata de usar mas el color azul fuerte que te va atraer mas abundancia.

VIRGO

Este miércoles trata de seguir con tu buena rutina d ejercicio y buena alimentación que te estas viendo de lo mejor, el signo de virgo es un gran vendedor y comunicólogo así que sigue por ese rumbo y ayuda a mas personas a encontrar la felicidad es decir hacer conferencias y ser maestro de vida. Tendrás un golpe de suerte el día martes con los números mágicos que son 14 ó 22 y trata de usar mas el color amarillo

LIBRA

Eres un ser que busca el equilibrio, así que cada vez que puedas ir a un día de campo o tener mascotas en tu casa vas a tener mas energía positiva en tu vida , en el amor seguirás de gran conquistador que tu signo es muy cariñoso y eso te hace tener varios amores al mismo tiempo, se les recomiendo que traten de ir con su medico para un chequeo para que te sientas de lo mejor de salud, tus números de la suerte son 2 ó 70 tu color el celeste.

ESCORPIÓN

Este miércoles te viene un dinero extra por un bono y el pago de una deuda , en el amor te va estar buscando un amor del signo de Capricornio o Acuario así que trata de quedar en paz y si realmente todavía sientes algo por ellos regresa a ser pareja recuerda que lo mas importante es ser feliz y todos merecemos una segunda oportunidad, habrá suerte con los números 04,71 trata ese día de ponerte ropa de colores fuertes y mucho perfume para que abundancia este mas tiempo en tu vida.

SAGITARIO

Este miércoles números de la suerte van ser 07,19, a los sagitarios que están en parejas van a darse un espacio en al relación para que se puedan auto sanar de todo lo que puedan traer de problemas del pasado, a los sagitario que están solteros van ser unos días de muchos amores nuevos y compatibles con tu signo, recuerda que tu signo vive intensamente su vida pero su carácter se basa en la lógica y su gran sentido de la realidad y siempre hace buscar el exito en todo lo que realiza

CAPRICORNIO

Hoy miércoles trata de ya no platicar tanto tu vida personal que a tu signo lo rodean mucho los chismes y malas intenciones así que te recomiendo ser mas discreto, te llega un dinero extra por cuestiones de un premio en la lotería con los números 32,66 y trata de usar mas el color rojo para la abundancia , ya no peles tanto con tu pareja que tu signo es muy controlador por eso te recomiendo llenarte de paciencia.

ACUARIO

Estás buscando renovarte, así que te cambias de casa y decides irte a vivir un tiempo tu solo ,te proponen poner un negocio hazlo que ya vas entrar a tu mejor etapa de crecimiento económico, a los acuario que están casados les vendrá un problemas por cuestiones de celos traten de solucionarlo sin dramatizar , tus números de la suerte son 15 y el 10, recuerdas alguien que se fue de tu lado tu trata de asimilarlo y vivir en paz.

PISCIS

Este miércoles tus números de la suerte son 03,22, un familiar saldrá embarazada que te dará mucho gusto , trata de estudiar mas para los exámenes de tu carrera universitaria , en estos días te puedes hacer cualquier cirugía medica que todo saldrá bien, haces unas mejoras a tu hogar, ten cuidado con los compañeros de trabajo es mejor no confiar mucho en ellos, ya no busques pretextos para adelgazar que todo esta en tu mente y siempre tu signo va lograr lo que se propone.

Horóscopo del 29 de marzo 2022 de Mhoni Vidente