Jada Pinkett Smith se pronuncia tras la polémica de su esposo en los Oscar

A raíz de lo ocurrido, la actriz dejó un breve mensaje en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores

El impactante momento de la cachetada perpetrada por Will Smith a Chris Rock durante la celebración de los Premios Óscar no ha dejado de dar de qué hablar en los últimos días a través de las redes sociales. Desde entonces, muchos habían estado esperando las palabras de la esposa de Smith, Jada Pinkett, quién recibió burlas por parte de Chris haciendo referencia a la calvicie provocada por la Alopecia con la que ha estado conviviendo desde hace varios años.

No obstante, cabe recordar que Will se disculpó públicamente luego de lo sucedido considerando que su actitud no fue la correcta, sin embargo, se dejó llevar por el desagradable momento.

«Me arrepiento profundamente de que mi comportamiento haya contaminado lo que, de otra manera, hubiera sido un hermoso viaje para todos nosotros. Todavía soy un ‘trabajo en proceso’.» indicó Will en una reciente publicación de Instagram.

Chris por su parte ha asegurado que no presentará cargos en contra de Smith a pesar de la agresión física, aún así no ha hablado al respecto sobre los chistes hacia la apariencia capilar de Jada que le provocó una notable incomodidad durante la noche.

Jada se pronunció en sus redes sociales este martes con un breve mensaje sin brindar mayores detalles sobre lo ocurrido, señalando que «es un tiempo de sanación».

«Este es un tiempo de sanación, y estoy aquí para eso.» indicó Jada.

por Yahoo! Style

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora