La enfermedad que retira de la actuación a Bruce Willis

La estrella norteamericana anunció este 30 de marzo que se retira de la actuación por presentar problemas de salud a sus 67 años de edad.

De acuerdo al comunicado emitido por la hija de Bruce Willis, los médicos le diagnosticaron afasia: una enfermedad que deriva en la pérdida de capacidad para expresarse y que afecta a la capacidad de comprensión.

“Para los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queremos compartirles que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”.

En el texto publicado en Instagram junto a una foto del actor explicó:

“Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Estamos atravesando esto como una unidad familiar sólida y queríamos atraer a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa él para ustedes, al igual que ustedes para él. Como Bruce siempre dice, ‘Vívelo a lo grande’ y juntos planeamos hacer precisamente eso”.

¿Qué es la Afasia y qué lo causa?

La afasia es un trastorno adquirido del lenguaje que afecta la habilidad de una persona para comprender y/o producir el lenguaje. Aunque no afecta la inteligencia, sí dificulta la estructura del lenguaje, y la mayoría de las personas experimentan, problemas para leer y escribir.

Entre las causas de la afasia, la más común es el ACV. Aproximadamente 25-40% de los sobrevivientes de ACV tienen afasia. También puede aparecer como resultado de una injuria cerebral por un traumatismo craneoencefálico o un tumor cerebral, entre otras.

No todas las personas afásicas tienen las mismas dificultades en el lenguaje. Algunas tienen dificultades para hablar, otras para comprender lo que se les dice, algunas no pueden encontrar las palabras que necesitan para expresarse. Otras deben esforzarse por seguir una conversación. Algunas veces, la afasia es leve y puede no ser tan evidente. En otros casos, puede ser muy severa y afectar el habla, la escritura, la lectura y la comprensión del lenguaje.

Tratamiento disponible

El mejor tratamiento disponible incluye medicación y rehabilitación intensiva. Hay en la actualidad numerosos fármacos disponibles que favorecen la recuperación y potencian el efecto de la rehabilitación.