Suspendieron el pago en efectivo de la gasolina subsidiada, ahora los pagos se harán a través del BiopagoPDV para sincerar los datos registrados en el sistema y eliminar el uso de efectivo en las estaciones de servicio, esto lo informó William Rodríguez y explicó este lunes que el Ministerio de Petróleo decidió adoptar está nueva manera de cobrar la gasolina.

Según refirió, el Ejecutivo adoptó esta medida porque «había tres-cuatro personas que tenían el mismo vehículo cargado en el sistema. El sistema ha ido depurando eso y ha ido dejando a una persona por cada vehículo».

Empero, Rodríguez admitió que, a pesar de la elevada tasa de bancarización en el país –en su decir, superior al 90%–, hay sectores que por variadas razones no disponen del servicio de biopago, que desde el próximo 1º de abril será el único que permitirá abastecerse de combustible a 0,11 bolívares por litro.

De momento, la alternativa que tendrían las personas que poseen cuentas bancarias en instituciones financieras que no disponen del servicio de biopago, es migrar a una que sí lo tenga.«El sistema de biopago igual la gente puede acceder: un día vas al banco y tienes acceso, no es una cosa que vas a durar para hacer un trámite», alegó.

Del mismo modo, aseguró que en la banca pública, este trámite dura entre 24 y 48 horas, por lo que no representa una complicación mayor para los afectados.Aún no está claro qué porcentaje de personas tendría que adoptar esta medida de contingencia y tampoco se ha avanzado la posibilidad de que las entidades que aún no cuentan con biopago lo establezcan como servicio obligatorio, si bien Rodríguez aseveró que en la Comisión estudiarían estas dificultades y propondrían soluciones.

De otra parte, reconoció que hay personas cuyas huellas dactilares están desgastadas –ora por la edad, ora por el tipo de tarea que desempeñan, como ocurre con los pescadores artesanales–, en cuyo caso todavía no hay una respuesta a la vista.«Hay una discusión seria que tenemos en la Comisión con relación a buscar un mecanismo que permita resolver esa situación de nuestros pescadores artesanales. (…) Hay un tema que hay que atender y hay que irlo resolviendo, pero hay que verlo como problemas a solucionar, no como una tragedia en el país», manifestó.

Pese a estas trabas operativas Rodríguez defendió la resolución, reiterando que era la única manera de evitar que un mismo vehículo estuviera asociado a diversas personas en la base de datos de la Plataforma Patria.«El problema fundamental que está buscando resolver con eso, es aquellos usuarios que aspiran tener el cupo de combustibles y resulta que tienen un cupo cuatro-cinco personas. No había otra forma de controlarlo sino sencillamente imponer el sistema de biopago, adjudicar una huella a un vehículo y al consumo», indicó.

Según lo que expresara, en el largo plazo, el Ejecutivo pretende contabilizar con mayor facilidad el consumo de combustible subsidiado y planificar más eficientemente el beneficio.

Finalmente, sugirió a «a ese sector importante que no tiene acceso ahora al cupo de la gasolina porque no tiene biopago», plantear formalmente su problemática ante la Comisión de Energía y Petróleo de la AN, instancia que se encargaría de evaluarla y buscarle una solución.