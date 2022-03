Usuarios señalan que estaciones de servicio no cobran por la gasolina

1375583

Caracas.- Varios conductores reportaron este martes, 29 de marzo, que varias estaciones de servicio en la ciudad de Caracas no están cobrando por recargar el tanque de gasolina, debido a la poca información que hay sobre el cobro a través del sistema Patria.

El nuevo mecanismo entrará en vigencia el próximo sábado, 2 de abril, y sólo aceptará únicamente como forma de pago la criptomoneda petro y el pago en bolívares a través del BiopagoPDV.

Sin embargo, aun no está claro como operará o qué deben hacer los usuarios que no estén registrados en la plataforma que también se usa para la asignación de los bonos que son otorgados por Nicolás Maduro.

– Advertisement –

Una usuaria, que pidió reservar su identidad, dijo que se trasladó a la estación de servicio El Puente, ubicada en la parroquia Santa Rosalía, para obtener información sobre cómo cancelar.

«Me bajé y pregunté y me dijeron que no estaban cobrando, ni hoy, ni ayer y hasta el dos, se podrá echar gasolina porque nadie sabe cómo va a funcionar. Te hacen el descuento del cupo, pero no pagas porque nadie sabe cómo opera el sistema y tampoco reciben el dinero en efectivo», dijo.

Otro usuario identificado como César García reportó a El Pitazo que en la estación de servicio en las afueras de Caricuao no estaban surtiendo gasolina, pues no tenían autorización para el cobro ni en bolívares ni en divisas. Sin embargo, con una «colaboración», llenaron el tanque completo.

Redacción El PitazoVista_3

Redacción El PitazoVista_3