Adolescente abusó sexualmente de un niño venezolano en un hogar comunitario de Colombia

Un adolescente abusó sexualmente de un niño venezolano. Los hechos ocurrieron hace dos años en un hogar comunitario en la ciudad de Nariño, Colombia. El menor, a pesar de que había salido de su país con sus familiares, tenía problemas de deambulación porque no estaba estudiando y sus padres trabajaban todo el día.

Un reportaje publicado por La FM señala que una de las cuidadoras encontró a Daniel (nombre falso para cuidar la verdadera identidad de la víctima), cuando tenía solo 9 años de edad, y a otro menor de 15 años en el baño.

“El 18 de junio de 2020, siendo las 2:30 de la tarde, yo estaba entregando turno a mi compañera. Le estaba diciendo las recomendaciones y luego me fui a despedir de los niños y me fui al cuarto o despedirme de ellos. Cuando llegué a uno de los cuartos no encontré al más pequeño, entonces me fui a ver el cuarto y tampoco estaba. De ahí, como al lado queda el baño, al pasar escuché un ruido dentro”, narró la cuidadora ante las autoridades.

“Me agaché a mirar a ver si se veía los pies de alguien que se encontraba haciendo sus necesidades en el sanitario. No vi a nadie, pero sentí que había dos personas en la ducha porque escuchaba al niño más pequeño. Entonces ya lo distinguí, me subí al mesón del lavamanos para ver quienes estaban adentro o que estaban haciendo, entonces ahí fue cuando miré a quien estaba de pie y el otro niño estaba agachado”, continuó.

Los dictámenes médicos señalaron que el niño sufrió abuso sexual por parte de su compañero, que actualmente se encuentra en un centro de reclusión de menores. El adolescente aceptó la responsabilidad. El migrante venezolano aseguró, cuando los expertos realizaban el protocolo y le preguntaron qué había pasado, que su agresor le dijo que le propinaría una puñalada en el corazón si no lo hacía.

El medio colombiano aseguró que Daniel, ahora con 11 años de edad, sigue desprotegido en Colombia. “Hay una denuncia vigente y una demanda que busca reclamar una indemnización para reparar a la víctima. Pero hasta ahora esto no ha sucedido”, señaló.

