Colombia «Parceros reconocer los errores es de valientes», paisa confesó que recayó en las drogas

«Parceros, familia, amigos de Tik Tok, reconocer los errores es de valientes», así confesó en sus redes sociales un paisa que había recaído en las drogas.

Adrián Zapata, tiene 40 años de edad vive en Rodeo Alto (Medellín) y ya es un reconocido tiktoker que alimenta sus redes sociales día a día con contenido relacionado con el reto que se autoimpuso y al cual denominó ‘cero días sin drogas, alcohol ni cigarrillo’.

Todos los días saluda a sus seguidores y además de contarle sus motivos para dejar las drogas les habla de las actividades que realiza para mantenerse entretenido y no pensar en el ‘vicio’ que por años dominaron su vida.

En diálogo con Minuto30, Arridan reveló porqué decidió confesar que luego de 158 días de abstención tuvo la recaída, «yo soy muy honesto, no quiero llevar un reto con mentiras porque lo que yo quiero es demostrarle a la gente que si se puede y que el camino no es lineal. A mi me dolió haberlo», dijo.

Contó además que su familia y deseo de superación son el motor que nutre su fortaleza para no caer nuevamente en las drogas, por esto, al dar su confesión le envió un sentido mensaje a su mamá, «madre esté tranquila que usted sabe que yo soy un guerrero y la voy a dar toda esta vez para mantenerme limpio para ser tu orgullo, para luchar por mis sueños y mis metas».

Al momento de la publicación de esta nota, Adrián completaba los 25 días luego de la recaída, los mismos 25 días en los que según él ha estado sin consumir drogas porque quiere «ser una voz en el mundo» y continuar inspirando a personas que ya le cuentan que gracias a sus publicaciones también han dejado de consumir sustancias alucinógenas.

Por: 30 Minutos

Autor: Juliet Jimenez

Fecha de publicación: 2022-03-31

Fuente