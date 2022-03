Después de dos años de pandemia los horarios se normalizaron

1376170

Caracas.- Pocas son las restricciones que perduran luego de dos años de pandemia por el COVID-19. Venezuela no es la excepción a la regla. Permanecer encerrados acatando la cuarentena, no poder trasladarse y usar mascarilla en todo momento no es algo a lo que los venezolanos se acostumbraran, pese al riesgo que implicaba.

Más pronto que tarde los ciudadanos volvieron a aglomerarse en las calles en busca de alimentos y artículos personales. Con el pasar del tiempo y la vacunación anti-COVID-19, los venezolanos lucen más despreocupados del virus que una vez los encerró. Después de dos años de pandemia el restablecimiento de los horarios habituales se hizo una norma.

El más reciente anuncio sobre el tema fue el de las clases 100% presenciales. En octubre de 2021 los estudiantes comenzaron a acudir a las escuelas tras permanecer parados durante 19 meses por el virus. La vuelta a las aulas se inició con poco aforo y en horarios reducidos. Aunque no todos los planteles educativos lo acataron, la regla fue más severa en las instituciones públicas.

«Vamos a normalizar las clases en todas las escuelas y liceos del país, y universidades. 100% clases en todos los turnos. Ya se acabó el experimento, la cosa salió bien. Nos vacunamos todos y ahora vamos full clases», anunció Maduro. A partir de este 28 de marzo los estudiante retornan a las aulas en los horarios habituales de todos los turnos.

Centros comerciales, bancos y notarías

Los centros comerciales del país también regresaron al horario de trabajo que tenían antes de la pandemia. Tal como el Sambil, que desde noviembre de 2021 cierra la feria de la comida y los restaurantes de todas sus sedes a nivel nacional a las 10 de la noche los días jueves, viernes y sábados, mientras que de domingo a miércoles los establecimientos de comida estarán abiertos hasta las 9:00 pm. En las tiendas el horario se mantiene hasta las 8:00 pm.

A partir de este 21 de marzo los bancos del país comenzaron a atender al público en horario habitual de 8:30 am hasta las 3:30 pm. Anteriormente las entidades financieras laboraban con horas reducidas debido a la pandemia.

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) también labora en horario extendido. De lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm.

Por su parte, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) evalúa la fecha en la que todas las oficinas volverán a su horario regular. Mientras eso ocurre permanecen trabajando por terminal de cédula. Actualmente laboran de lunes a viernes desde las 8:00 am hasta la 1:30 pm.

Redacción El PitazoGran Caracas

