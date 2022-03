Horóscopo del 31 de marzo 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este jueves 31 de marzo de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Con la ayuda de Mhoni Vidente, averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. La famosa astróloga cubana te dice los horóscopos de este jueves 31 de marzo.

ARIES

Trata de darle solución a todo en su momento y no llenarte de angustias y desesperación. Te ofrecen un puesto nuevo de trabajo, acéptalo que te va a ir de lo mejor. Ya no pelees con tu pareja, si te quiere pero recuerda darse un espacio siempre para que no se sientan presionados.

TAURO

Van ser unos días de cerrar negocios nuevos y aventurarte a crear nuevos rumbos laborales. Recuerda que te sigue la buena fortuna en todo lo económico, así que no dejes de aprovecharla y realizarte más en cuestiones personales. Tienes a alguien especial muy cerca de ti.

GÉMINIS

Disfrutas la llegada de un dinero por parte de un trabajo extra. Recibes una invitación para salir de viaje y obtienes un crédito bancario. Sabrás de un embarazo familiar que te va dar mucha alegría. A los géminis que están solteros: van ser unos días de estar conociendo personas muy compatibles con tu signo.

CÁNCER

Trata de no caer en angustia y estrés. Recuerda que lo mejor que puede hacer tu signo para liberar las energías negativas es el ejercicio. Trata de hablar con tus superiores para que te consideren para un mejor puesto. Este es uno de tus mejores días del mes.

LEO

Atraviesas por una etapa de prosperidad. Vas a tener juntas en tu trabajo y cambios muy positivos para tu desempeño, solo trata de no platicar para que no provoques la envidia de los demás y así no tener obstáculos en tu futuro. Un amor del signo Aries o Escorpión volverá más fuerte a tu vida.

VIRGO

Trata de seguir con tu buena rutina de ejercicio y alimentación que te estás viendo de lo mejor. En cuanto a tus compañeros de trabajo, trata de bloquear sus energías negativas sobre ti. Para los Virgo que están solteros, un amor del pasado vendrá a tu vida otra vez.

LIBRA

Evita envidiar a quienes te rodean, ese sentimiento hace que seas infeliz, así que trata de sacar tus buenos sentimientos y enfócate en tu crecimiento profesional para que te sientas satisfecho. Te ofrecen un mejor trabajo. Tu signo es muy cariñoso y eso te hace tener varios amores a la vez, pero no juegues con nadie.

ESCORPIO

Debes tener cautela en todo lo que realices, pues a tu signo lo domina lo impulsivo y eso te vuelve vulnerable ante los demás, por eso te recomiendo que no te enojes y pienses antes de actuar. Tendrás mucho trabajo, pero debes ordenar todas tus ideas para realizarte en lo laboral. Cuídate de los fraudes y controla tus pagos con tarjeta de crédito.

SAGITARIO

En tu trabajo habrá cambios repentinos de puestos. Cuídate de problemas de nervios y estrés, y haz ejercicio al aire libre, eso te ayudará a estar más tranquilo. Los que están en pareja le darán un espacio a su relación para que puedan autosanar y dejen atrás los problemas del pasado.

CAPRICORNIO

Estarás con mucho trabajo y bajo los reflectores de tus superiores, debes planear tus tiempos para cumplir en lo laboral para que no tengas problemas. Evita platicar demasiado tu vida personal, a tu signo lo rodean los chismes y malas intenciones, así que te recomiendo ser discreto. Ya no discutas con tu pareja, tu signo es muy controlador, debes tener paciencia y disfrutar tu relación.

ACUARIO

Te sentirás agotado por tantas presiones laborales, necesitas un respiro, por eso te recomiendo que pases tiempo en casa con tu familia para recargar energías. En el trabajo acudirás a juntas para reacomodo de puestos y asignación de jerarquías; tu signo se beneficiará. Compras ropa y zapatos para una fiesta familiar.

PISCIS

Te ofrecen un ascenso y los astros estarán a tu favor en cuestión económica. Te invitan a salir de viaje; acepta, te servirá para mover tus energías. Los que están solteros y quieren formalizar su relación, se dará la ocasión propicia para que lo logren.