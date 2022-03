Perú | Se debe aceptar fallo del TC que favorece Alberto Fujimori

Sostuvo Keiko Fujimori ante la salida próxima de su padre del penal Barbadillo

La excandidata presidencial Keiko Fujimori sostuvo que hoy el fallo del Tribunal Constitucional, el cual concede la libertad de su padre Alberto Fujimori debe acatarse.

Sus declaraciones se dan ante el requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que el Gobierno se abstenga de cumplir dicha medida.

A través de un mensaje de audio, difundido por el medio RPP Noticias, comentó que este es un capítulo más de una serie de injusticias en contra de su padre, esto por parte de la corte supranacional que pretendería impedir su liberación «a través de un documento simple, ni siquiera una resolución».

«Mi familia siente un gran dolor al confirmar que cuando se trata de mi padre no existen los derechos humanos, ni siquiera el más elemental: el derecho a la vida. Está en manos del Gobierno allanarse o no a una medida tan precaria como injusta, si existiera un mínimo de equilibrio en su evaluación no debería desacatar el fallo del Tribunal Constitucional», expresó.

En esa línea, indicó que de aceptarse este pedido, su familia responsabilizará al Gobierno de las consecuencias que su decisión pueda generar en la vida y salud de Alberto Fujimori.