reforma a Ley de Educación Universitaria viola la autonomía

1376930

Caracas.– Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) alertaron este jueves, 31 de marzo, sobre la posible aprobación de la reforma de Ley de Educación Universitaria, la cual pretende restringir la autonomía de las casas de estudios superiores del país, de acuerdo con lo que expresaron.

El consejero universitario y coordinador de la plataforma “Alianza Nacional Todos por la Educación”, Jesús Mendoza, aseguró que desde el Ministerio de Educación Superior no se han hecho convocatorias abiertas a las Federaciones de Centros Universitarios legítimamente electas ni a los alumnos ni representantes estudiantiles para debatir la propuesta que tienen sobre el proyecto de Ley de Educación Universitaria.

Indicó que como universitarios están dispuestos a participar en las discusiones sobre este proyecto legislativo. Sin embargo, aclaró que hasta ahora solo los han invitado a una reunión convocada por diputados de la Asamblea Nacional electa en el 2020.

“Esto no es un cheque en blanco. Apenas se dé una violación de la autonomía universitaria o de la alguna propuesta que viole derechos académicos de las universidades autónomas, ahí estaremos, para tomar acciones contundentes”, aseveró.

Destacó que tienen información de que muy probablemente en el mes de abril se afine la propuesta de Ley de Educación Universitaria. “Y nosotros estaremos ahí para defender la universidad y debatir la autonomía universitaria, así como las reivindicaciones estudiantiles que en el presente son inexistentes”, manifestó.

Mendoza advirtió que no van a permitir que se apruebe una legislación sin discutirla en las casas de estudios con la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), las autoridades universitarias y con las Federaciones de Centros Universitarios electas.

– Advertisement –

“Los parapetos paralelos que se inventan personas del Ejecutivo Nacional no valen porque no han sido legítimamente electos por la comunidad universitaria. Lo que queremos es que se respete la autonomía, que se facilite la introducción a una discusión sobre las elecciones universitarias, pues no vamos a permitir que se dé el voto paritario que quiere imponer el Ejecutivo Nacional”.

Rechazo a las tablas salariales

Los estudiantes de la UCV rechazan las condiciones del ajuste a las tablas salariales del sector educativo. Al respecto, Jesús Mendoza enfatizó que el nuevo instructivo enviado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) mediante el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas estratégicas para la aplicación del incremento salarial infringe las escalas salariales.

“Vimos como hace pocos días se dio a conocer esa nivelación sistemática de todas las contrataciones colectivas de los docentes, que ha hecho que se reduzcan los beneficios y salarios para los profesores titulares y las autoridades universitarias. Lamentablemente este es un golpe a la universidad venezolana y se irrespeta a las contrataciones colectivas, aunado a los derechos de los profesores universitarios”, denunció.

Jhon Pedraza RodríguezGran Caracas

Jhon Pedraza RodríguezGran Caracas