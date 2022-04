Senador EEUU Ted Cruz informa conversación con Maria Corina Machado

A través de redes sociales, el representante norteamericano, informó sobre su reunión con la Coordinadora de Vente Venezuela, este 31 de marzo.

“Gran reunión con Maria Corina Machado, trabajamos juntos para abordar la situación crítica en Venezuela” apuntó Cruz.

De igual forma, dijo “Estados Unidos debe continuar apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha por restaurar la democracia y el estado de derecho”.

