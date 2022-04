El sector privado paga el 69% de los salarios en dólares

1376765

Caracas.- Cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) sobre los sueldos en el sector privado el primer trimestre del año demuestran que el 69% de los salarios se pagan en dólares, un ingreso promedio para los trabajadores que se situó en 108,7 dólares en los primeros tres meses del año.

En el más reciente informe del OVF publicado este 31 de marzo en su página oficial, especifica que los gerentes en el sector privado cobran 234,7 dólares, los profesionales y técnicos 152,7 dólares y los obreros 100 dólares. Sin embargo, se explica que el salario promedio de 108 dólares pasó en marzo a 98,2 por el aumento de precios en divisas.

Un alza motivada al precio del tipo de cambio que se mantiene por debajo del real y que, según el observatorio, disminuye el poder adquisitivo de los pagos en divisas.

El estudio señala que en diciembre de 2021 el 26,6% de los costos en el comercio se fijaron en dólares, una cantidad que incrementó hasta un 42,4% en marzo de 2022. Además, el pago de proveedores aumentó de 46,9% (diciembre 2021) a 51,1% (marzo 2022).

Por otro lado, el OVF estima que el 98% de los comerciantes fijarán sus precios en dólares. El informe no indica para qué fecha prevé esta estimación ni aporta otros detalles sobre este particular.

En cuanto a los pagos en bolívares en el sector privado, el Observatorio Venezolano de Finanzas asegura que los salarios «reales» aumentaron 1,6% entre diciembre y marzo.

El gobernante oficialista Nicolás Maduro ha reconocido en televisión nacional que el sector privado paga sueldos muy por encima de los que devenga la administración pública. Sin embargo, no descartó que durante este 2022 los salarios de los trabajadores aumenten progresivamente hasta llegar a 300 dólares o más.

Actualmente el salario mínimo de los trabajadores se fijó en 130 bolívares, aproximadamente 30 dólares de la tasa del Banco Central de Venezuela.

Sobre este mismo tema ha hablado el economista y socio-director de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, quien aseguró a mediados de marzo que los sueldos en el sector privado seguirán incrementando, pero los del público no tanto debido a que el Estado no cuenta con la capacidad, en parte porque tiene una nómina muy abultada y, en segundo lugar, porque no tiene de dónde sacar los recursos para efectuar el pago.

Yoselin GonzálezEconomía

