España | Congreso del PP, en directo hoy

El PP celebra este viernes y sábado su XX Congreso Nacional, en el que Alberto Núñez Feijóo será proclamado nuevo presidente de la formación y así sustituir a Pablo Casado. Tras este congreso se iniciará una nueva etapa para dejar atrás la crisis que se inició hace unas semanas por el enfrentamiento que hubo entre la anterior dirección con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Congreso del PP 2022, en directo

Bendodo será el nuevo coordinador general

El número dos de la Junta de Andalucía con Juanma Moreno, Elías Bendodo, será el nuevo coordinador general del PP en la nueva estructura ejecutiva de la formación con Alberto Núñez Feijóo al frente. «La idea es fortalecer el equipo con una persona que sirva de enlace con las vicesecretarías, que colabore activamente con la secretaria general, y que aporte al proyecto experiencia orgánica, institucional y de gestión», aseguran fuentes del PP. Bendodo compatibilizará sus funciones dentro del partido con las que ejerce en el Gobierno andaluz.

Gamarra: «Vamos a salir más fuertes»

La portavoz del PP en el Congreso y futura secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, ha asegurado que su partido afronta un «momento histórico» con la elecciones de Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente del PP. «Vamos a salir más fuertes e ilusionados para darles a los españoles las soluciones que necesitan, con una alternativa sería, fuerte y creíble», ha asegurado Gamarra en declaraciones a los periodistas a su llegada al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.

Loles López: «En esta tierra se cumple mucho»

La secretaria general del PP de Andalucía, Loles López, ha sido la primera dirigente en intervenir en este XX Congreso Nacional de la formación. «Qué orgullo es ser andaluza y qué orgullo es ser española. Estáis en vuestra casa, sentiros como en ella. Este Congreso va a rendir a lo mejor de nuestro partido y un buen caudal de soluciones para España. Llevábamos 37 años de gobiernos socialistas en Andalucía hasta que llegó el cambio. En esta tierra se prometía mucho, y ahora se cumple mucho. Disfrutad y muchas gracias», ha sostenido durante su discurso.

González Pons: «Vamos a tener al mejor presidente»

El presidente del Comité Organizador del Congreso (COC), Esteban González Pons, ha sido de los primeros dirigentes en participar en este XX Congreso Nacional del PP. «Gracias al PP de Andalucía por esta fantástica acogida. Cuca Gamarra va a ser una gran secretaria general. El partido va a tener al mejor presidente posible y yo voy a tener la costumbre de hablar con un amigo en público (Alberto Núñez Feijóo)», ha señalado en su intervención.

Eva Cárdenas, la pareja de Feijóo

El presidenta de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, será elegido como nuevo presidente del PP en este XX Congreso Nacional de la formación. La actual pareja del dirigente gallego es Eva Cárdenas. Nacida en 1965 y graduada en Económicas y Diseño Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, completó su formación con un máster de Administración y Dirección de Empresa. Fue gracias a esto que entró en Inditex en 2003, tras su paso por la filial española de L’Oréal.

Llega Feijóo al Congreso

El todavía presidenta de la Xunta de Galicia y el que va a ser el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acaba de llegar al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla para asistir al XX Congreso Nacional del PP. Ha llegado acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno.

Suena el himno de España

El XX Congreso Nacional del PP ha comenzado con el himno de España a todo volumen y todos los asistentes puestos en pie. Minutos antes, ha sonado también el himno de Andalucía.

El Congreso comienza

El XX Congreso Nacional del PP acaba de comenzar. Se celebra en Sevilla y el lema escogido es el siguiente: «Lo haremos bien».

«Casado ya no genera entusiasmo»

El todavía presidente del PP, Pablo Casado, intervendrá por última vez como líder de la formación en este XX Congreso Nacional. En el seno del PP existe preocupación y temor a que no haya aplausos al discurso de Casado. «Ya no genera entusiasmo», aseguran fuentes de la organización del congreso consultadas por OKDIARIO.

Ausencia de la presidenta del Europarlamento

Otra de las grandes ausencias en el XX Congreso Nacional del PP será la de la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola. La democristiana maltesa no acudirá al cónclave del PP ni tampoco intervendrá al haber iniciado ya un viaje a la capital de Ucrania, Kiev, con el objetivo de apoyar a la ciudadanía y autoridades ucranianas ante la invasión rusa.

Cuca Gamarra, nueva secretaria general del PP

Una de las primeras decisiones del que va a ser nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es la de nombrar nueva secretaria general de la formación a Cuca Gamarra. Hasta el momento, Gamarra ostenta el cargo de portavoz del PP en el Congreso, por lo que la incógnita será saber quién será su sucesor en el puesto.

Ausencia de Aznar por Covid

El ex presidente del Gobierno José María Aznar será la principal ausencia en este XX Congreso Nacional del PP. El antiguo dirigente de la formación no podrá asistir al cónclave que se celebra en Sevilla al ser positivo en Covid. No obstante, sí que intervendrá por videoconferencia para dar su discurso.