España | mandó repetir un punto que había ganado por error del árbitro

Además de un tenista mayúsculo que está poniendo patas arriba el circuito, Carlos Alcaraz se ha desmarcado como un tenista ejemplar. Con sólo 18 años y en una época en la que se ha convertido en costumbre que los potenciales sucesores de Nadal o Djokovic den la nota en lo negativo, el tenista murciano impresiona con su tenis y con sus gestos, como el que tuvo con su rival en semifinales del Masters 1000 de Miami, el polaco Hubert Hurkacz, tras mandar repetir un punto que le habían dado por ganado al español por un error del juez de silla.

Hurkacz, que acudió raudo a una de las numerosas dejadas del talentoso tenista murciano, consiguió devolver la pelota de forma legal, aunque defectuosa, dentro de la pista contraria donde esperaba Carlos. Sin embargo, el juez árbitro del partido señalaría un doble bote que no existió y que provocó las protestas del campeón de 2021 en Miami, exhausto por el esfuerzo realizado para llegar a la pelota y enfadado por la decisión contraria e incorrecta del árbitro.

Things you love to see 👏

Brilliant sportsmanship from @alcarazcarlos03 in his #MiamiOpen semi-final vs Hurkacz! pic.twitter.com/fPl0dXWiIM

