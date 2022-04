Horóscopo del 1 de abril 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este viernes 1 de abril de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Este viernes 1 de abril del 2022, las estrellas presentan una nueva alineación que afectará de forma específica a cada uno de los signos del zodiaco con el horóscopo.

ARIES

Debes hacer más evidente el trabajo que realizas, día con día, cada esfuerzo y cada logro, hasta que con hechos demuestres tu valía como profesional. Comienza el fin de semana y debes tener presente que estos días no sólo son de descanso, sino también para avanzar en proyectos nuevos. Tienes que llevar un mejor control de tus valores nutricionales. De los niveles de azúcar, de grasa, de colesterol, festeja tu cumpleaños con responsabilidad.

TAURO

Este viernes se vislumbra como un día de muchos encuentros sociales pero, es mejor mantenerse en planes ligeros que no incluyan desveladas por que no van contigo. Cuidado con las corrientes de aire y los cambios de temperatura, pues hay cierta tendencia que hace más frágiles a tus vías respiratorias. Ten cuidado con mojarte y se cuidadoso con el termostato del aire acondicionado. Atiende sin pensarlo cualquier tos o irritación.

GÉMINIS

Cuando se trate de un trabajo bien hecho, no es necesario decirte que para obtenerlo deberás realizarlo tú mismo. Hay ciertas obligaciones que no puedes delegar, pues pocos en tu equipo comparten tu pasión y tu mirada por el trabajo. Evita que los errores se cometan tomando las riendas. Ese dolor no es físico, sino el fruto de una ausencia cuya importancia te has negado a reconocer, ahonda en ti y encuéntrala.

CÁNCER

Es un día en el que debes cortar con el paso, y con ese motivo es necesario que hagas un pequeño ritual. Elige una foto que simbolice lo mejor de ese ayer. Tómala entre tus manos, y con toda la sinceridad de tu corazón dile “adiós”. En el trabajo, . Tienes que decidirte por una sola de tus dos tareas, y poner toda la pasión en ella, recuerda que quien mucho aprieta poco o nada abarca, por ello debemos decidir.

LEO

Este viernes es un día en el que debes mejorar tus marcas. Te has planteado objetivos productivos que por una o por otra razón no has podido cumplir. Es tiempo de pasar por encima de los pretextos y conseguir rebasarte a ti mismo, y apuntar con ello a un nuevo nivel laboral. Adelante, recuerda eres tu mayor rival. Ten presente que estas entrando en una etapa de desintoxicación por lo que lo mas recomendable es que si sales no bebas en exceso.

VIRGO

Hoy debes trabajar en tu respiración, pues es la mejor herramienta con la que cuentas para manejar la tensión que tanto daño te hace. Al sentir tu respiración. Puedes dejar de preocuparte por hoy. Todo lo que era necesario que dieras y entregases ya ha sido dado. La maquinaría va a funcionar por sí misma, y podrás alegrarte de haber hecho todo lo que podías, recuerda que un trabajo no es la vida, pero un trabajo puede costarte la vida, aprende a elegir.

LIBRA

Este viernes es para que te dediques un tiempo para ti mismo, dejas muy poco tiempo para cuidarte en esa carrera en la que no paras por cuidar a los demás. Es mejor que hagas una planificación de tu día a día, y que en ella te dediques todo el tiempo y todo el espacio que necesitas para brindarte buenos alimentos, descanso suficiente y todo el ejercicio que necesitas. La disciplina y el esfuerzo no deben ser un suplicio, sino todo lo contrario.

ESCORPIÓN

Es un buen día para retomar la actividad física. Nada perjudica a tu signo tanto como el sedentarismo. Las obligaciones cotidianas te han llevado a esa inmovilidad, pero es tiempo de combatirla, o de no hacerlo podrías enfrentar consecuencias. Una caminata de 20 minutos será un buen principio, ten paciencia y verás como de a poco encuentras tu mejor versión en este sentido, viene un fin de semana con mucha actividad social, diviértete responsablemente.

SAGITARIO

Este viernes, no dudes en dar el primero paso, pues quien ponga la primera piedra de este emprendimiento va a marcar su futuro para siempre. Hay que saber encontrar la conciliación en donde hay talento. Cuando hay miembros valiosos en un equipo, es importante pasar por encima de las diferencias para que el trabajo fluya, que es al final lo que importa.

CAPRICORNIO

Este es un buen día para sanear el ambiente de tu casa. Coloca en los armarios y en los rincones pequeños sacos con flores aromáticas secas y pequeños cristales de cuarzo. Absorberán toda la negatividad, y serán un escudo poderoso contra toda envidia con la que te puedas topar en estos días, viene una nueva propuesta laboral en camino, tu energía positiva va a hacer que este proyecto sea grandioso para todos.

ACUARIO

Es ineludible que reclames ese reconocimiento, pues de otra manera este será el primero de muchos tragos amargos. Debes defender tuyo, sabes que eres un signo decidido y capaz de alcanzar las metas que se traza. Con este fin de semana es tiempo de retomar el ejercicio. Y esta vez debes ser muy consciente de que no puedes volver a abandonarlo, pues cada vez será más difícil llegar al nivel de equilibrio físico.

PISCIS

Este viernes te darás cuenta de muchas cosas, una de ellas es que no hay vuelta atrás posible. No puedes volver a los hábitos que te ha costado tanto abandonar, pues ya estás en otro lugar, ya eres otra persona; una persona mejor, más sana, más completa. Si vuelves a los errores de ayer, será una dura derrota para ti y para todos los que te han ayudado en este duro camino pero, vale la pena, siempre apuesta por ti y por todo lo que puedes lograr.