México | Estrenos de abril para Star+

Con novedades durante toda la semana, Star+ presenta una propuesta única de deportes y entretenimiento general para el público adulto y amantes del deporte, incluyendo estrenos exclusivos de series, películas y comedias animadas aclamadas.

Los lanzamientos de abril incluyen nuevas series como “The Kardashians” y “Bel-Air”, el nuevo episodio de “Bios. Vidas que marcaron la tuya” dedicado a Mercedes Sosa, nuevas temporadas de “Crossing Swords”, “New Amsterdam” y “The Amazing Race”, además del estreno de películas como “Los ojos de Tammy Faye”, “Muerte en el Nilo” y “Un lugar en silencio – Parte 2”.

ESTRENO DE SERIES EXCLUSIVAS

THE KARDASHIANS

SERIE ORIGINAL STAR

Estreno de un episodio por semana

Jueves 14 de abril, exclusivamente en Star+

Con acceso total a sus vidas, la célebre y amada familia regresa con una nueva serie. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie vuelven a encender las cámaras para revelar la verdad detrás de los titulares. Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares, hasta las alegrías a la hora de jugar y dejar a los niños en la escuela, esta serie atrapará a los espectadores con su honesta y fascinante historia de amor y de vida.

BEL-AIR

Estreno de la primera temporada (completa)

Miércoles 27 de abril, exclusivamente en Star+

Con la producción ejecutiva de Will Smith y en formato de drama de una hora, “Bel-Air” es un reboot de la icónica sitcom de los años 90 “The Fresh Prince of Bel-Air”. Ambientada en los Estados Unidos actual, la serie ofrece una inédita y dramática mirada al viaje que cambia la vida de Will desde las calles del oeste de Filadelfia hasta las mansiones privadas de Bel-Air. Luego de dejar atrás el único hogar que ha conocido durante toda su vida para aprovechar una segunda oportunidad en un lugar desconocido, Will descubre que su vida termina patas arriba a medida que se enfrenta a nuevos desafíos y prejuicios en un mundo de riqueza y aspiraciones.

PRODUCCIONES ORIGINALES LATINOAMERICANAS EXCLUSIVAS

BIOS. VIDAS QUE MARCARON LA TUYA

SERIE ORIGINAL STAR

Episodio Mercedes Sosa

Viernes 15 de abril, exclusivamente en Star+

La aclamada serie documental del sello National Geographic Original Productions reconstruye la historia de las personalidades más destacadas de la cultura popular latinoamericana y revela anécdotas y detalles desconocidos de su vida artística y personal. En este episodio, el cantante y compositor argentino Abel Pintos es cronista y testigo del legado de Mercedes Sosa, la mujer que cambió el rumbo del folclore argentino. Mediante entrevistas a amigos, familiares y excompañeros, Abel repasa la vida y obra de quien fue su madrina musical, mientras trabaja con otros colegas en un tributo musical a “la Negra”, con el tema “Razón de vivir”.

Ya se encuentran disponibles en Star+ los capítulos dedicados a Gustavo Cerati, Alex Lora, Luis Alberto Spinetta, Charly García, Café Tacvba, Andrés Calamaro y Aterciopelados.

LOS OJOS DE TAMMY FAYE

Ganadora del Premio Oscar® en las categorías de “Mejor actriz” para Jessica Chastain y “Mejor maquillaje y peinado”

SEARCHLIGHT PICTURES

Estreno: miércoles 6 de abril

“Los ojos de Tammy Faye” es una mirada íntima al extraordinario ascenso, caída y redención de la televangelista Tammy Faye Bakker, interpretada por la ganadora del Premio Oscar® Jessica Chastain (“La noche más oscura”). Durante las décadas de 1970 y 1980, Tammy Faye y su esposo, Jim Bakker (Andrew Garfield, “Hasta el último hombre”), de orígenes muy humildes, fueron ascendiendo socialmente hasta crear red de teledifusión religiosa más grandes del mundo y un parque temático. Famosa por su mensaje de amor, aceptación y prosperidad, Tammy Faye se convirtió en una imagen inseparable de sus pestañas indelebles, su canto idiosincrásico y su entusiasmo por aceptar a personas de todas las condiciones sociales. Pero no pasó mucho tiempo hasta que las irregularidades financieras, las intrigas de sus rivales y el escándalo derrumbaron el imperio que tan cuidadosamente habían construido.

SUMMER OF SOUL (… O CUANDO LA REVOLUCIÓN NO PUDO SER TELEVISADA)

Ganadora del Premio Oscar® en la categoría “Mejor documental”

SEARCHLIGHT PICTURES

Ya disponible, exclusivamente en Star+

En su aclamado debut como cineasta, Ahmir “Questlove” Thompson presenta un poderoso documental que transportará a la audiencia. Es una película musical y, a su vez, un registro histórico creado en torno a un evento épico que celebró la historia, la cultura y la moda afroamericana.

UN LUGAR EN SILENCIO – PARTE 2

Estreno: viernes 8 de abril

La familia Abbott, luego de experimentar inimaginables horrores en su hogar, debe ahora enfrentar los terrores del mundo exterior y luchar por su supervivencia en total silencio. Forzados a aventurarse a lo desconocido, rápidamente se dan cuenta de que las criaturas que cazan siguiendo el sonido no son la única amenaza que acecha más allá del camino de arena.

Ya se encuentra disponible en Star+ la primera parte de “Un lugar en silencio”

MUERTE EN EL NILO

20th CENTURY STUDIOS

Estreno: miércoles 20 de abril “Muerte en el Nilo” es una película de suspenso basada en la novela de Agatha Christie de 1937 acerca del caos emocional y las drásticas consecuencias de un amor obsesivo. Las vacaciones del detective belga Hércules Poirot a bordo de un glamoroso barco de vapor en Egipto se convierten en una aterradora búsqueda de un asesino, mientras que la luna de miel idílica de una pareja perfecta se ve trágicamente interrumpida. Ambientada en un paisaje épico de amplias vistas del desierto y las majestuosas pirámides de Giza, esta historia de pasión desenfrenada y celos presenta un grupo cosmopolita de viajeros impecablemente vestidos, y los suficientes giros inesperados como para dejar al público inquieto y desconcertado hasta el impactante desenlace.

NEW AMSTERDAM

Estreno de los ocho primeros episodios de la cuarta temporada

Miércoles 20 de abril, exclusivamente en Star+

Max Goodwin y su excepcional equipo de médicos y enfermeras miran hacia el futuro de forma más optimista después de un año turbulento de sacrificios y dificultades que los llevó al límite. Max finalmente sigue a su corazón y reconoce sus sentimientos hacia la Dra. Helen Sharpe, con quien comienza una nueva relación, al mismo tiempo que continúa su misión idealista para sanar un sistema público de salud enfermo. Pero con la llegada de la Dra. Veronica Fuentes al hospital, Max, Helen y el resto del personal deberán enfrentarse a un nuevo obstáculo, ya que las nuevas implementaciones de Veronica amenazarán con destruir sus sueños.

Ya se encuentran disponibles en Star+ las temporadas 1, 2 y 3 (completas)

ESTRENO DE NUEVAS TEMPORADAS DE SERIES ANIMADAS

CROSSING SWORDS

Estreno de la segunda temporada (completa)

Miércoles 6 de abril, exclusivamente en Star+

De los creadores de “Robot Chicken” John Harvatine IV y Tom Root, llega la segunda temporada de “Crossing Swords”, la serie animada para adultos compuesta de diez episodios, realizada con la técnica de stop-motion. La serie de fantasía ambientada en la época medieval regresa con más aventuras de Patrick (Nicholas Hoult), un campesino de buen corazón que luego de conseguir un codiciado puesto de escudero en el castillo real, comienza a ascender en los escalones de la caballería al servicio del volátil Rey Merriman (Luke Evans). Con nuevos amigos que hacer y nuevos enemigos que vencer, los nuevos horrores que Patrick deberá enfrentar lo marcarán de por vida; incluyendo duendes sedientos de sangre, una isla de monos asesinos y un sombrío villano que podría destruir todo lo que Patrick una vez conoció.

Ya se encuentra disponible en Star+ la primera temporada (completa)

SERIES FAVORITAS DE LOS FANS

THE AMAZING RACE

Estreno de la trigésima tercera temporada (completa)

Miércoles 13 de abril

En “The Amazing Race”, el reconocido reality de aventura, ganador de varios Premios Emmy® y conducido por Phil Keoghan, los equipos de dos personas se embarcan en un viaje alrededor del mundo. Una vez en el destino asignado, cada dupla deberá competir en una serie de retos, tanto mentales como físicos, para poder conocer su siguiente ubicación. Los equipos más rezagados serán eliminados paulatinamente a medida que avance la competencia, y el primer equipo que llegue al destino final ganará “The Amazing Race” y el premio de un millón de dólares.

ESTRENO DE NUEVOS EPISODIOS

HOW I MET YOUR FATHER

SERIE ORIGINAL STAR

Un nuevo episodio cada miércoles, exclusivamente en Star+

En un futuro cercano, Sophie (Hilary Duff) le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre: una historia que nos catapulta de regreso al año 2021, donde Sophie y su muy unido grupo de amigos están tratando de averiguar quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

LOS SIMPSON

Un nuevo episodio de la trigésima tercera temporada cada miércoles, exclusivamente en Star+

La temporada 33 de “Los Simpson” comienza con un nuevo musical extravagante al estilo Broadway, seguido de La Casita del Horror con cinco historias aterradoras, y termina con una saga de crímenes de una hora en la que un asesino de una serie persigue a Flanders. Maggie se une a la mafia, Bart salva a una cabra de satanistas, y Homero y Marge sobreviven al desnudo como nunca antes se los ha visto. La nueva entrega cuenta con invitados estrella como Kristen Bell, The Weeknd, John Lithgow, Kerry Washington, Beck Bennett y Brian Cox, entre otros.

Todas las temporadas anteriores ya disponibles en Star+

THIS IS US

Un nuevo episodio de la sexta temporada cada jueves, exclusivamente en Star+

La serie dramática que ha conquistado los corazones de todos regresó con su sexta y última temporada para dar cierre a una historia inolvidable. Escrita y producida por Dan Fogelman (“Crazy, Stupid, Love”), “This Is Us” sigue la historia de la familia Pearson durante décadas: desde Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) como una joven pareja de padres en los años 80, hasta la edad adulta de los trillizos Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) y Randall (Sterling K. Brown) en busca de amor y realización en el presente.

Temporadas 1 al 5 (completas) ya disponibles en Star+

THE DROPOUT

SERIE ORIGINAL STAR

Un nuevo episodio cada jueves, exclusivamente en Star+

Final de serie: 7 de abril

Dinero, romance, tragedia, engaño. De la productora ejecutiva Elizabeth Meriwether, “The Dropout” narra la historia de Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) y Theranos, un extraordinario relato de ambición y fama que terminó en un absoluto desastre. ¿Cómo fue que la mujer multimillonaria más joven del mundo que empezó desde cero lo perdió todo de la noche a la mañana?

LIFE & BETH

SERIE ORIGINAL STAR

Un nuevo episodio cada viernes, exclusivamente en Star+

“Life & Beth” cuenta la historia de Beth, interpretada por Amy Schumer (“Esta chica es un desastre”, “Sexy por accidente”), una mujer cuya vida podría parecer ideal: se gana la vida como distribuidora de vinos, está en una relación estable y duradera con un hombre y vive en Manhattan, algo impresionante para todos los que se criaron con ella. Cuando un repentino incidente la obliga a enfrentarse a su pasado, su vida cambia para siempre. Mediante escenas retrospectivas a su adolescencia, Beth comienza a darse cuenta cómo fue que se convirtió en la persona que es y en quién se quiere convertir. En su viaje hacia la construcción de una vida más plena, audaz y auténtica, Beth va aprendiendo a expresarse a sí misma y a vivir de manera intencional.

THE WALKING DEAD

Un nuevo episodio de la segunda parte de la undécima temporada cada domingo, exclusivamente en Star+

Final de temporada: 10 de abril

“The Walking Dead” regresa con muchos de nuestros héroes luchando contra el fuego del infierno inminente bajo el ataque de Reaper, mientras que otros luchan contra la ira torrencial de la Madre Naturaleza en Alexandria. Para todos, su mundo literalmente se derrumba a su alrededor. Mientras tanto, la vida en Commonwealth no es tan idílica como parece. Los que sobrevivan, ¿serán capaces de ayudar a recoger los pedazos que quedaron? ¿Sus relaciones sanarán o se fracturarán? Para algunos, la esperanza se renovará, pero otros serán empujados más allá del punto de no retorno. Solo una verdad se mantiene firme: las vidas penden de un hilo y cada decisión cambia drásticamente su futuro, sus posibilidades de supervivencia y el estado de cada comunidad.

Todas las temporadas anteriores ya disponibles en Star+

OUTLANDER

Un nuevo episodio de la sexta temporada cada miércoles, exclusivamente en Star+

En la sexta temporada de “Outlander”, Claire y Jamie continúan luchando en los Estados Unidos de la época colonial por mantener la paz y prosperar en una sociedad que está, sin darse cuenta, marchando inexorablemente hacia la revolución. La sexta temporada explora lo que sucede cuando hay discordancia y división entre los habitantes del hogar que uno creó: cuando uno se convierte en un extraño, en un forastero, por así decir, marginalizado y rechazado en su propio hogar.

Temporadas 1 al 5 (completas) ya disponibles en Star+