Perú | “Hacemos responsable a este Gobierno de las consecuencias”

Keiko Fujimori tras orden de la corte IDH:

Keiko Fujimori se pronunció sobre la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual ordenó que nuestro país se abstenga de ejecutarla decisión de liberar a Alberto Fujimori, quien fue sentenciado a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.

La lideresa de Fuerza Popular también responsabilizó al Gobierno si hacen efectiva la orden de la CIDH.

“En el caso de mi padre, no existen los derechos humanos, ni siquiera el más mínimo y elemental derecho a la vida. Está en manos del Gobierno ahora allanarse o no ante una medida tan precaria como injusta. Si existiese un mínimo de equilibrio en su evaluación, no debería desacatar el fallo del TC, de ceder ante una maniobra tan perversa e inhumana. Mi familia hace responsable a este Gobierno de las consecuencias que su decisión pueda generar en la vida y la salud de Alberto Fujimori”, señaló.

Además, Keiko Fujimori no se quedó callada y llamó a la CIDH como corte internacional con sesgo ideológico.

“En un capítulo más de una serie de injusticias contra mi padre, una corte internacional, reconocida por su sesgo ideológico, pretende ahora impedir a través de un documento simple, ni siquiera una resolución, la excarcelación de Alberto Fujimori”, comentó.

En la misma línea se pronunció la bancada de Fuerza Popular. “Hacemos desde acá responsable al Gobierno peruano por la vida de Alberto Fujimori y nos queda claro, clarísimo, si se hubiese tratado de terroristas y senderistas ahora estarían libres y con indemnización del Estado de esta Corte Interamericana que no merece nuestro respeto”, señaló el vocero de la bancada, Hernando Guerra García.

“Esto constituye una violación a nuestra autonomía, constituye también un quiebre al estado de derecho, su sometimiento de la legislación nacional, de las instituciones nacionales ante una corte que ni siquiera ha visto el fondo del asunto”, manifestó el congresista portavoz del fujimorismo.