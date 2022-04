Comercios de Caracas todavía ajustan sus plataformas para el cobro del Igtf

1377985

Caracas.- Cadenas de supermercados y farmacias de Caracas continúan con los procesos de adecuación de las plataformas para comenzar a cobrar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (Igtf), que entró en vigencia el pasado lunes, 28 de marzo, y que recargará con 3% las compras en divisas y criptomonedas.

Así lo pudo constatar el equipo de El Pitazo en un recorrido realizado este sábado, 2 de abril, por cadenas de supermercados y farmacias de la ciudad capital. «Todavía no tenemos fecha. Ya las plataformas fueron actualizadas y el personal informado pero no sabemos desde cuando se comenzará a cobrar», dijo el gerente de la sucursal en el este de Caracas de una conocida cadena de supermercados, quien pidió mantener su identidad en reserva.

El empleado detalló que, según las últimas instrucciones que recibieron, el cobro del nuevo tributo se efectuará sobre el subtotal de la compra, y en caso de que el pago sea mixto, aplicará solo al monto que se pague en divisas tanto en efectivo como en cualquier plataforma digital, así como en criptomonedas diferentes al petro.

«Si el subtotal es de 100 dólares, con el IVA serían 116 y con el Igtf 119 dólares. Si el cliente paga 50 dólares en efectivo y 50 en bolívares, el Igtf al sería de 1,5 dólares (3% de 50 dólares) por lo que en ese caso el monto a pagar sería de 117,5 dólares», explicó.

En una sucursal de Unicasa en el este de Caracas, los empleados aseguraron que no han recibido información ni capacitación con relación al Igtf. «Lo que sé es lo que he visto en los medios pero a nosotros no nos han dicho nada sobre ese tema», indicó un trabajador que pidió resguardar su nombre.

Los supermercados todavía no cobran el nuevo impuesto



“Eso viene pero no sabemos cuándo”, dijo la empleada de un supermercado ubicado en la parroquia La Candelaria al ser consultada sobre el nuevo tributo.

La cadena de farmacias Farmatodo inicio un plan piloto esta semana en su sede de Las Mercedes. En esta sucursal aseguraron que desde el lunes, 28 de marzo, cobran el Igtf pero no ofrecieron detalles sobre el proceso de cobro.

El viernes, 1 de abril, la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, aseguró que 75% de los comercios no está en capacidad de cobrar el nuevo tributo, debido a que los sistemas de facturación con los que cuentan no tienen las adecuaciones necesarias. El gremio solicitó nuevamente al gobierno de Nicolás Maduro prorrogar o suspender la aplicación de esta norma.

