Joven recibe golpiza en el Jebe por presunto robo de vivienda

Marcos Arturo Luna Meléndez, de 24 años, fue ingresado a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda tras presentar múltiples golpes en su cuerpo. El joven recibió una golpiza, presuntamente, porque entró a una vivienda para robar.

Según el reporte policial, pasadas las 4:00 de la madrugada de ayer, funcionarios del servicio Ven 911 recibieron una llamada en la que les indicaban que en el barrio El Jebe, sector La Moraima, estaba un hombre malherido tras recibir una fuerte golpiza, presuntamente, por intentar robar en una vivienda de la zona.

La fuente policial indicó que al sitio llegaron funcionarios de Polilara y hallaron al hombre tirado en el patio de la vivienda, presentaba golpes en varias partes de su cuerpo y, supuestamente, estaba en estado de ebriedad.

La versión que dieron los uniformados es que Marcos fue golpeado por una turba de personas, quienes lo habrían «pillado» robando en una vivienda del barrio; sin embargo, esta versión fue refutada por los familiares.

Una fuente interna del centro asistencial contó que los familiares de Marcos aseguraron que el joven no estaba robando. LA PRENSA trató de ubicar a los parientes de la víctima para que dieran su versión de lo ocurrido, pero no pudo ser posible, pues no se encontraban en los alrededores de la emergencia.

El estado de salud de Marcos es estable; sin embargo, se encuentra recluido en el Hospital Central de Barquisimeto y bajo vigilancia médica.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de seguridad den información, si el hombre estará bajo custodia policial por el delito en el que lo señalan.

Se pudo conocer que el joven reside en la calle 4 del barrio San Jacinto, al noroeste de Barquisimeto.

