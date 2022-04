Cirujanos le sellaron el abdomen y le dejaron algo que causó su muerte

La familia Chávez hace una denuncia pública por el fallecimiento del señor Iván Chávez, de 59 años de edad, quien fue un trabajador del Banco de Sangre, que ingresó al Hospital Universitario de Maracaibo debido a una diverticulitis inflamatoria, por lo que fue intervenido quirúrgicamente. Una operación de la que pudo haberse recuperado de no ser por unas tijeras que los médicos dejaron dentro de su estómago.

Isamar Chávez, hija del fallecido, relató a Noticia al Día que el domingo 20 de marzo, en horas del mediodía, su papá fue llevado a quirófano, luego de realizarle una serie de exámenes. Chávez señala que los cirujanos salían a comentarles lo bien que iba la operación y que más allá de unos problemas de hipotensión que lograron estabilizar, la operación terminó siendo «un éxito» al final.

«No necesitó entubación, ni uci, de una vez lo pasaron a piso» comentó Isamar, asegurando que una vez estando en piso, los médicos necesitaban que el paciente evacuara a través de una colostomía que le realizaron y de esta manera catalogar como satisfactoria la intervención.

El problema estuvo en que pasó lunes y martes y el paciente aun no evacuaba, se le realizaron exámenes, lavados y usaron medicamentos para que pudiera evacuar y aun así no pudo. Durante los días martes y miércoles la situación no mejoró, el señor Iván se mostraba inquieto, con dolores abdominales del lado izquierdo y no podía comer porque se ahogaba, relata su hija.

El día jueves, 24 de marzo, en la mañana, los médicos deciden hacerle un examen de rayos x en la parte abdominal para determinar que otro problema presentaba el paciente. Para sorpresa y consternación de su familia, el examen mostraba como había una tijera, de la operación, en el estómago del señor Iván.

«Sin ningún protocolo, ningún examen preoperatorio, sin prepararlo, sometieron a un paciente renal de mucho riesgo a otra operación», luego de la intervención, los médicos solo comentaron que todo había salido «bien», pero realmente lo tenían entubado y con problemas respiratorios. A las 12 de la noche del viernes, los familiares fueron enviados a comprar medicamentos para mantenerlo dormido, «nos dijeron que no querían despertarlo porque no soportaría el cambio drástico de la operación» asegura Isamar.

A las 3:17 de la madrugada de este viernes, los médicos informaron a la familia del fallecimiento del señor Iván Chávez. Sin embargo, cuando le entregan el acta de defunción se dan cuenta que tenía hora de fallecimiento a la una de la madrugada. «Desde las 12 intentamos tener información del paciente y no fue hasta las 3:17 que nos dijeron que justo a esa hora había fallecido, cuando la realidad es que ya tenía casi dos horas muerto».

Los familiares del señor Iván Chávez responsabilizan a los cirujanos Luis Gómez, Gerardo Núñez y Miguel de la Vega, parte de los médicos que lo atendieron, por la mala praxis que lo llevó a su muerte, «la vida de las personas no es un juego» señala Isamar Chávez.

