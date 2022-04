Colombia Patrullera de Policía habría sido violada por dos compañeros

Dayanis Vanessa de las Salas, patrullera de la Policía Metropolitana de Bogotá, denunció públicamente que, al parecer, fue violada por dos de sus compañero, en su propio apartamento ubicado en la capital colombiana.

La patrullera, que es oriunda de Puerto Colombia (Atlántico), narró a través de Instagram que el fin de semana pasado fue abusada sexualmente por dos compañeros a los que “consideré en su momento amigos”.

Dayanis señala que decidió contar lo que pasó el 27 de marzo para encontrar ayuda, aunque tiene miedo de lo que pueda pasarle a ella y a su familia.

De las Salas explicó que los últimos días han sido terribles para ella, pues ha perdido el apetito y no puede dormir por lo que asegura que le pasó, lo cual no desea a nadie y, al parecer, prevenida de que la quieran juzgar, recalca que ella no tuvo la culpa de la violación.

La presunta víctima exclama que no sabe cómo pudieron hacerlo siendo patrulleros y que no entiende como la Policía, institución a la que ama, no le “ayuda a acelerar un proceso para que ellos puedan pagar lo que hicieron”.

Los hechos descritos por la patrullera y su madre

La mamá de la patrullera le contó a El Heraldo que su hija salió el sábado con sus dos compañeros a una discoteca de Bogotá y se acuerda de todo hasta que se acabaron la botella de whiskey que se estaban tomando.

Posteriormente habrían agredido verbalmente a la mujer, quien al siguiente día amaneció desnuda sin saber qué había pasado.

Al darse cuenta de que presuntamente fue violada, fue a la Clínica de la Policía de Bogotá a ser valorada para que se iniciara la investigación.

Al momento de la publicación de esta noticia la Policía Metropolitana de Bogotá no se ha pronunciado al respecto.

